Ante el envío de la reforma laboral al Congreso el Gobierno reúne a funcionarios y legisladores

Sturzenegger fue el representante del Ejecutivo en el Consejo y es quien lideró la redacción del proyecto de modernización laboral. En paralelo, la reforma tributaria quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.

los-ministros-de-desregulacion-y-transformacion-del-estado-federico-sturzenegger-y-su-par-de-economia-luis-caputo-se-mostraron-juntos-en-el-desfile-militar-por-el-dia-de-la-independencia-foto-efe-matias-martin.avif Federico Sturzenegger y Luis Caputo, los ministros estrella de Javier Milei.

La reunión —aún sin sede definida entre el Congreso y Balcarce 50— incluirá también al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y al secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, quienes ya mantuvieron encuentros técnicos con diputados.

Más que un acto formal, la instancia será parte del proceso de “capacitación” interna que el oficialismo impulsa desde la campaña electoral para que los legisladores puedan defender la agenda del presidente Javier Milei. Tanto el titular de Diputados, Martín Menem, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, organizaron talleres internos de técnica legislativa, algunos de ellos con la participación del propio jefe de Estado en Olivos y Casa Rosada.

Se prevé que esta dinámica se replique en otras áreas de gobierno. Según supo El Cronista, el ministro de Salud, Mario Lugones, también busca coordinar una agenda de trabajo con diputados y senadores.

Por lo pronto, la prioridad será avanzar con los proyectos que el Ejecutivo enviará a extraordinarias, en un escenario favorable para el oficialismo, que tendrá una representación ampliada en ambas Cámaras a partir del 10 de diciembre. El objetivo es que los legisladores cuenten con las herramientas necesarias para explicar y sostener el espíritu de las reformas, cuyo debate marcará la agenda parlamentaria durante los próximos meses.

obrero trabajando reforma laboral La reforma labora concentrará la discusión durante las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Principales puntos de la reforma laboral

A la espera de la versión oficial que el Gobierno difundirá este martes, un borrador preliminar anticipa los ejes centrales del proyecto de modernización laboral:

Alcance y principios generales

Excluye de su aplicación a empleados públicos, trabajadores agrarios y trabajadores independientes.

Actualiza definiciones del concepto de trabajo y mantiene el principio de norma más favorable al trabajador.

Garantiza que la nueva ley no implique regresividad en materia de protección laboral.

Jornadas y horas extras

Crea un régimen de compensación de horas extras mediante banco de horas, francos compensatorios y otros sistemas de control.

Desplaza el pago inmediato con recargo hacia modalidades de compensación, respetando los descansos mínimos legales.

Vacaciones

Permite acordar el fraccionamiento de vacaciones en tramos no menores a 7 días.

Obliga al empleador a otorgar vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.

Indemnizaciones y antigüedad

Mantiene la indemnización de un mes por año trabajado o fracción mayor a tres meses.

Convalida por ley la doctrina “Vizzoti”, que impide que el tope reduzca la base indemnizatoria en más de un 33%.

Habilita la creación de un Fondo de Cese Laboral financiado con aportes mensuales.

Formalización laboral

Crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), con beneficios para empleadores que registren nuevos trabajadores durante un año desde la vigencia de la ley.

Aún no detalla cómo quedará el régimen de multas por empleo no registrado.

Plataformas digitales

Reconoce a los “trabajadores independientes de plataformas” como figura fuera de la Ley de Contrato de Trabajo.

Diseña un régimen especial con protecciones básicas pero sin relación de dependencia.

Régimen sindical