La Libertad Avanza apura acuerdos en el Senado para aprobar la reforma laboral en diciembre

victoria villarruel patricia bullrich La jefa de LLA, Patricia Bullrich, tiene un rol fundamental en el Senado para avanzar con la reforma laboral. Foto: Noticias Argentinas

Las fechas clave previstas para La Libertad Avanza

El esquema diseñado por el oficialismo implica comenzar el debate en un plenario de comisiones la reforma laboral los días miércoles, jueves y viernes -si es necesario- para emitir dictamen y así poder tratarlo entre el viernes 26 y el martes 30, junto al Presupuesto 2026, señalaron voceros a la Agencia Noticias Argentinas.

Para ello tendrá que acotar la lista de invitados a menos de la mitad para terminar el jueves o viernes la ronda de consultas y firmar los dictámenes, aunque deberá tener enhebrado el acuerdo con los bloques dialoguistas.

Pero para avanzar con esa rapidez, Patricia Bullrich deberá tener asegurados los 3 votos del PRO, 10 de la UCR y, por lo menos, 3 legisladores de bloques provinciales.

El principal problema es que muchos de los aliados son gobernadores de origen peronista que no van a querer enfrentarse a la CGT, como los casos de los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

La expectativa apunta a contar con el respaldo del mandatario del Chubut, Ignacio Torres, y de Neuquén, Rolando Figueroa, quienes tienen una senadora cada uno.

Desde el oficialismo ya saben que no contarán con el respaldo del ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora y del mandatario Raúl Jalil, que se mantienen dentro del bloque peronista.

La postura del peronismo en el Senado

En forma paralela, el peronismo, que tiene 28 legisladores entre sus respectivos subbloques, busca 7 senadores para tumbar la ley laboral, y para ello perseguirá acuerdos con legisladores de gobernadores del PJ, que serán aquellos a los que también intenta convencer el oficialismo de acompañar esta iniciativa.

Las reuniones de comisión se harán en medio de las protestas de la CGT y las CTA, que convocaron una marcha para el jueves a las 15 en Plaza de Mayo para rechazar de plano la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

La reforma laboral no solo contemplan cambios en los convenios sino también en el sistema de cobro de las cuotas sindicales, que es el principal mecanismo de financiamiento de los gremios, ya que establece que las empresas solo se podrán retener aportes si hay un consenso expreso de los trabajadores.

“Los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie la conformidad expresa del trabajador y el acuerdo entre las partes”, dice el proyecto.

A su vez, se deberá contar con una resolución de la Secretaría de Trabajo, según se establece en el artículo 137 del proyecto.

Además, fija que cualquiera de las partes del contrato de trabajo podrá dejar sin efecto el acuerdo previo comunicándolo a la otra, con 30 días de anticipación por cualquier medio fehaciente.

Qué establece la reforma laboral sobre las protestas

También establece graves sanciones cuando se tome una empresa o se impida el ingreso a esa firma.

En ese sentido, el proyecto establece que serán consideradas “infracciones muy graves provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento”.

“Verificadas dichas acciones como medidas de acción directa sindical, la entidad responsable será pasible de la aplicación de las sanciones que establezca la Reglamentación, una vez cumplimentado el procedimiento que disponga al efecto la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder”, dice l texto.

Sobre las asambleas se dispone que la asociación sindical deberá “contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea tanto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y, en caso de que se realice dentro del establecimiento ,deberá requerir autorización respecto del lugar”.

proyecto de reforma laboral La reforma laboral es resistida por la CGT y la CTA, gremios que convocaron a una marcha para el 15 de diciembre a Plaza de Mayo.

Además se aclara que el trabajador "no devengará salarios durante el tiempo de la misma”.

A través de esta iniciativa también “se limita a 10 horas el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal”.

Otro punto que no solo afectará a gremios sino a las cámaras de empresas, ya que fija que “los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales.

“Las vigentes, cualquiera sea el convenio colectivo, tampoco resultan obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos”, agrega el proyecto.

Estos puntos junto a la caída de la ultraactividad, los cambios en indemnizaciones y vacaciones, son los temas que más rechazan los gremios en la reforma laboral, y por eso impulsan un plan de lucha que va mas allá de la marcha del 18 de diciembre a Plaza de Mayo.

Fuente: Noticias Argentinas