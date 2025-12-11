La CGT convocó a una movilización a Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral de Javier Milei

tuit cgt

La CGT buscará la adhesión de legisladores y gobernadores

El “plan de acción” incluye llevar la postura a los legisladores y gobernadores para “explicar por qué no puede salir esta ley”.

“La CGT reclama estar en el lugar de debate con los legisladores, para discutir punto por punto”, añadió, al cuestionar que el proyecto se trate “entre gallos y medianoche”.

Sola dijo además que la central impulsará la judicialización de la norma para que se declare la “inconstitucionalidad” de varios de los artículos de la norma, que “van en contra de los principios protectores del trabajo”.

La movilización del jueves próximo, en tanto, será “contundente”, anticiparon.

Sola brindó la conferencia de prensa desde la histórica sede de Azopardo 802, en el Bajo porteño, después de una reunión de Consejo Directivo que tomó más de dos horas, y donde estuvo acompañado por los cotitulares Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, entre otros dirigentes.

El referente sindical anunció también que la central resolvió llevar la misma postura de rechazo da las “80 delegaciones regionales” de la organización para que, con la “territorialidad que tiene la CGT, se exprese en cada lugar en rechazo y para que en las capitales provinciales hablen con los diputados y gobernadores para llevar el mismo mensaje”.

Como había anticipado la Agencia Noticias Argentinas, la CGT optará por acciones más “institucionales”, como las negociaciones en el Congreso y las presentaciones judiciales, que por medidas de acción directa. Igual se movilizará la semana próxima,

El gobierno giró este jueves al Congreso el proyecto de reforma laboral que el oficialismo quiere tratar en forma exprés en el Senado, aunque para eso deberá construir una mayoría junto a sus aliados.