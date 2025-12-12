Sturzenegger defendió la reforma laboral y habló sobre salarios, vacaciones e indemnizaciones

Federico Sturzenegger1.jpg El economista Federico Sturzenegger ocupó cargos en la gestión de De la Rúa y en la de Macri. Ahora es uno de los ministros empoderados del presidente Javier Milei. Foto: Archivo

El ministro ofreció estas aclaraciones en una entrevista periodística que reprodujo Agencia Noticias Argentinas.

Qué dijo Sturzenegger sobre la reforma laboral que se tratará en el Congreso

Salario

• El salario podrá pactarse en pesos o en dólares y la calificación de “especie” que se mantiene no se refiere a tickets de supermercados o comida sino a otro tipo de prestaciones que son comunes en algunas ramas de actividad.

• Se habilita una negociación por empresa con el objetivo de que el salario se adecúe a las necesidades de cada región del país. “Si si vos me ponés un salario en esta industria en una provincia que donde el costo de vida es mucho más bajo, donde el salario digamos que puede pagar el empleador es más bajo y me obligás a pagar el mismo salario de Zárate o Campana, no se puede pagar", dijo.

• "La idea que vos tengas esa capacidad a nivel regional provincial o incluso por empresa de diseñar digamos tu propia relación laboral, agregó.

Indemnizaciones

• "Las indemnizaciones serán de un mes por año de trabajo”.

• “Lo que precisa la ley son los grises y ser precisos para el cálculo para no dejar todo librado a lo que dictamine un juez. Lo que se trata en la ley de ser preciso para que no haya tanta creatividad y a su vez que no haya tanto incentivo de las personas para todo llevarlo a un litigio".

• "En nuestras conversaciones los empresarios grandes o chicos nos decían que no era un problema la indemnización sino las actualizaciones de los jueces”. Se excluyen puntos como el aguinaldo y las vacaciones para los cálculos. “No se está cambiando el monto de la indemnización, se le da precisión al cálculo”.

p1-climate Trabajadores instalan paneles en una planta fotovoltaica en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China. LIU YUCAI / PARA CHINA DAILY

Vacaciones

• "La ley laboral dice que vos las vacaciones te las que tenés tomar en un periodo muy particular del año. Hoy la gente pide una cosa totalmente diferente una cosa muy flexible. Te podés tomar una semana un día, otra semana otro día. Y entonces me parece que permitir ese tipo de flexibilizaciones en beneficio del trabajador es un poco lo que también se está reclamando; sobre todo los jóvenes".

• "Lo que la ley dice es que se pueden fraccionar de mutuo acuerdo”.

Banco de horas

* “Permite la flexibilización que de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador diseñen una estructura más flexible. Por ejemplo, el lunes trabajás 12 horas y el viernes entonces venís mediodía".

Fondo de Asistencia Laboral

* “El 3% de cargas laborales integrarán el FAL. Es un como un ahorro previo para hacer frente a las contingencias".

• "Ahora hay una parte que el Estado no se lleva y la parte que no se lleva queda para el empleador para hacer frente a esas contingencias a los despidos a las contingencias judiciales”.

Con información de Noticias Argentinas