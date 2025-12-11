Reforma laboral: delivery y transporte por app son considerados trabajadores "independientes"

Además, tendrán potestad para elegir el medio de transporte que utilicen, siempre que cumpla con los requisitos legales vigentes.

A cambio de esta caracterización, los trabajadores deberán inscribirse ante la ARCA (ex AFIP) y realizar aportes al sistema de seguridad social, que contemplan la Prestación Básica Universal, cobertura por invalidez y fallecimiento, y obra social. También deberán contar con una cuenta bancaria o billetera virtual para recibir pagos.

El proyecto reconoce derechos específicos: capacitación gratuita sobre el uso de la plataforma y seguridad vial, un seguro de accidentes personales —que cubra fallecimiento, incapacidad y gastos médicos— y el cobro íntegro de las propinas más un adicional del 100%.

Reforma laboral: plataformas y portabilidad de datos

Las plataformas, por su parte, estarán obligadas a brindar información clara sobre las condiciones de trabajo, proveer elementos de seguridad, habilitar canales de reclamos y garantizar la “portabilidad de datos” para que los trabajadores puedan conservar su historial al migrar a otra app.

pedidos ya Trabajadores de la app Pedidos Ya reunidos en la plaza San Martín.

El proyecto especifica, según señala la agencia NA, que los conflictos surgidos de esta relación se resolverán bajo el Código Civil y Comercial y no mediante la normativa laboral tradicional.

La regulación se presenta tras años de litigios: mientras algunos tribunales reconocieron relación de dependencia con empresas como Rappi o PedidosYa, otros la descartaron por considerar que existe autonomía en la organización del trabajo. Organizaciones de repartidores anticiparon que impugnarán la iniciativa si no incorpora derechos laborales plenos como vacaciones, aguinaldo e indemnización por despido.

Libertades y obligaciones de los trabajadores de las app de reparto y traslado