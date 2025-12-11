Inicio Política reforma laboral
Reforma laboral: delivery y transporte por app son considerados trabajadores "independientes"

Los repartidores y choferes podrán aceptar o rechazar pedidos y elegir horarios, pero deberán inscribirse en ARCA y hacer aportes, detalla la reforma laboral

Los trabajadores de las apps serán considerados como “prestadores independientes” si se aprueba la reforoma laboral.

El proyecto de reforma laboral —que el Gobierno enviará al Congreso bajo el nombre de Ley de Modernización Laboral — incorpora por primera vez un marco regulatorio específico para los trabajadores de las App de plataformas de movilidad y reparto, quienes serán considerados “independientes” y no empleados en relación de dependencia.

En los últimos años, choferes y repartidores han protagonizado numerosos conflictos judiciales por la naturaleza del vínculo con las aplicaciones, que derivaron en fallos contradictorios entre distintos tribunales del fuero laboral.

Los choferes de la app de transporte serán independientes y deberán hacer aportes a ARCA.

Reforma laboral: prestadores independientes y no empleados

Según los artículos 114 a 123 del texto este nuevo régimen define a los trabajadores de apps como “prestadores independientes”. La norma detalla los elementos que configuran esa autonomía: libertad para conectarse o desconectarse de la plataforma, facultad de aceptar o rechazar cada pedido sin justificar el motivo y capacidad de fijar sus propios días y horarios de actividad.

Además, tendrán potestad para elegir el medio de transporte que utilicen, siempre que cumpla con los requisitos legales vigentes.

A cambio de esta caracterización, los trabajadores deberán inscribirse ante la ARCA (ex AFIP) y realizar aportes al sistema de seguridad social, que contemplan la Prestación Básica Universal, cobertura por invalidez y fallecimiento, y obra social. También deberán contar con una cuenta bancaria o billetera virtual para recibir pagos.

El proyecto reconoce derechos específicos: capacitación gratuita sobre el uso de la plataforma y seguridad vial, un seguro de accidentes personales —que cubra fallecimiento, incapacidad y gastos médicos— y el cobro íntegro de las propinas más un adicional del 100%.

Reforma laboral: plataformas y portabilidad de datos

Las plataformas, por su parte, estarán obligadas a brindar información clara sobre las condiciones de trabajo, proveer elementos de seguridad, habilitar canales de reclamos y garantizar la “portabilidad de datos” para que los trabajadores puedan conservar su historial al migrar a otra app.

Trabajadores de la app Pedidos Ya reunidos en la plaza San Martín.

El proyecto especifica, según señala la agencia NA, que los conflictos surgidos de esta relación se resolverán bajo el Código Civil y Comercial y no mediante la normativa laboral tradicional.

La regulación se presenta tras años de litigios: mientras algunos tribunales reconocieron relación de dependencia con empresas como Rappi o PedidosYa, otros la descartaron por considerar que existe autonomía en la organización del trabajo. Organizaciones de repartidores anticiparon que impugnarán la iniciativa si no incorpora derechos laborales plenos como vacaciones, aguinaldo e indemnización por despido.

Libertades y obligaciones de los trabajadores de las app de reparto y traslado

  • Los trabajadores de las App serán prestadores independientes, no empleados.

  • Habrá libertad para conectarse, desconectarse, aceptar o rechazar pedidos.

  • Autonomía para fijar días, horarios y medios de transporte.

  • Obligación de inscribirse ante ARCA y realizar aportes a la seguridad social.

  • Pago mediante cuenta bancaria o billetera electrónica.

  • Derechos: capacitación gratuita, seguro de accidentes personales y cobro íntegro de propinas con adicional del 100%.

  • Las plataformas deben proveer información clara, elementos de seguridad, canales de reclamo y portabilidad de datos.

  • Las controversias se resolverán bajo el Código Civil y Comercial, no la legislación laboral.

