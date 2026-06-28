Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno en invierno

Ver una pequeña lagartija dando vueltas cerca de tu casa, ya sea cerca o en el jardín, no es casualidad. Estos reptiles actúan como termómetros ecológicos, su presencia ofrece pistas sobre la salud del entorno y, además, tiene lecturas simbólicas muy favorables según tradiciones energéticas como el feng shui.
Encontrar los animales de este tipo puede sorprender por su extrañeza, pero es normal verlos. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos una excelente noticia para el hogar y el ambiente. Te revelamos qué significa.
¿Qué representa una lagartija desde el feng shui?
Para muchas culturas, los animales representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste una lagartija cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, representa lo siguiente:
- Su aparición no es una manifestación de las malas vibras, es un mensaje de protección, renovación y equilibrio energético.
- Llega como una mensajera del equilibrio.
- Su presencia es una señal de que la energía de tu casa está en movimiento o a punto de transformarse.
- La visita de una lagartija es una señal positiva, una confirmación de que la energía está activa.
- Eran vistas como símbolos de protección y sabiduría.
- Para el feng shui, las lagartijas son símbolos de resiliencia: se adaptan con facilidad, pueden regenerar su cola y sobrevivir en casi cualquier entorno.
- Son un recordatorio de que es momento de renovarse, de adaptarse, de soltar viejas pieles para permitir que algo nuevo nazca.
- Si aparece en una pared cercana a la entrada o en una ventana, puede estar indicando que la mala energía está buscando salida o renovación.
- Si la lagartija se queda cerca de una ventana, significa nuevas oportunidades o caminos que se abren.
- Si están en la cocina, significa abundancia.
- Son guardianas del hogar, emisarias de la energía del sol y símbolo de fortaleza interior.
Qué significa que una lagartija ronde por tu casa
Cuando una lagartija elige visitar tu casa, es porque hay bajas temperaturas. Es decir, encontró un lugar seguro para atravesar el frío y, ante cualquier movimiento, suele esconderse o escaparse muy rápido. Además, desempeña un papel crucial en el ciclo biológico. Cumple una función significativa en el ecosistema, ya que se alimenta de pequeños insectos, como mosquitos, moscas, hormigas y polillas, y ayuda a reducir la presencia de plagas molestas.