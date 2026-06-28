Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno en invierno

Encontrar los animales de este tipo puede sorprender por su extrañeza, pero es normal verlos. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos una excelente noticia para el hogar y el ambiente. Te revelamos qué significa.

¿Qué representa una lagartija desde el feng shui?

Ver lagartijas en casa coincide con procesos personales de cambio; mudanzas, decisiones importantes, duelos emocionales o etapas de crecimiento interior.

Para muchas culturas, los animales representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste una lagartija cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, representa lo siguiente: