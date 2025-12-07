¿Qué significa?: te explico por qué aparecen lagartijas en el patio de tu casa

¿Qué tienen en común los lagartos? Este grupo diverso de reptiles al que pertenece la lagartija, comparte una serie de cualidades y características. Existen casi 5000 especies de lagartos en el mundo.

En su mayoría, todos tienen cuatro patas, párpados móviles y oídos con apertura externa. La lagartija y sus afines, pueden cambiar de color, al perder la cola la pueden regenerar y suelen ser inofensivos, solo existe un género de lagartija venenosa.

¿Qué significa la llegada de una lagartija a casa?

Sobre todo en los meses de calor, las lagartijas se pasean por todas partes y llegan a casa para satisfacer determinadas necesidades. La lagartija es un depredador de insectos y también se alimenta de algunas frutas pequeñas.

Una de las cualidades compartida por los lagartos, es su amor por el sol. Cuando llega una lagartija al patio de casa, es probable que se sienta atraída por alguna fuente alimento o requiera la temperatura cálida del ambiente.

lagartija en la mano La presencia o llegada de uno de estos pequeños animales en casa, no es motivo de susto ni preocupación.

La lagartija no regula su temperatura corporal de la misma manera que los mamíferos. Los reptiles no tienen la capacidad de producir calor por sí solos, por eso dependen de la temperatura externa.

Son animales de sangre fría, como los peces, reptiles, anfibios y algunos insectos. Es probable que en el patio de tu casa encuentren el sitio y ambiente óptimo para regular su temperatura.

En invierno y cuando hay viento o lluvias, probablemente nunca aparezcan estos pequeños animales en el jardín. Están activas en horas de mayor luz solar.

¿Qué hago si aparece una lagartija en mi casa?

lagartija verde Lo ideal es esperar a que se vayan solas o detectar la fuente de alimento para ahuyentarlas pacíficamente.

Es importante entender que la visita de este animal puede ser un indicador clave de algún cambio o modificación en el medio ambiente.

Las especies indicadoras aparecen en ciertos lugares y momentos como señal de cambio climático de algún tipo, y la lagartija es una de ellas.

Cuando una lagartija llega a tu casa, además de preguntarte qué significa, debes entender que no hacen nada. Seguro busca refugio, comida y calor. Lo mejor es dejarlas tranquilas y esperar a que se vayan. Si no quieres que ingresen puedes sellar las grietas, pero en general no son un problema.