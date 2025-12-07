Si últimamente han aparecido en tu hogar pequeñas lagartijas inofensivas, pero llamativas, continúa leyendo para descubrir qué significa la llegada de una lagartija a casa y qué se recomienda hacer ante su presencia, según expertos. Muchas veces y en determinadas épocas del año, aparecen en el patio especies de animales o insectos poro habituales.
¿Qué significa?: te explico por qué aparecen lagartijas en el patio de tu casa
La lagartija es un animal pequeño e inofensivo que llega a casa por diferentes motivos. Sigue leyendo para descubrir qué significa
La lagartija es un animal que forma parte del grupo de los reptiles. Existen muchos tipos de lagartijas con marcadas diferencias de aspecto, tamaño y color.
Pero, todas ellas comparten una serie de características similares que las hacen parte de la clasificación y familia de los lagartos, según lo explicado en National Geographic y la Enciclopedia Británica.
¿Qué tienen en común los lagartos? Este grupo diverso de reptiles al que pertenece la lagartija, comparte una serie de cualidades y características. Existen casi 5000 especies de lagartos en el mundo.
En su mayoría, todos tienen cuatro patas, párpados móviles y oídos con apertura externa. La lagartija y sus afines, pueden cambiar de color, al perder la cola la pueden regenerar y suelen ser inofensivos, solo existe un género de lagartija venenosa.
¿Qué significa la llegada de una lagartija a casa?
Sobre todo en los meses de calor, las lagartijas se pasean por todas partes y llegan a casa para satisfacer determinadas necesidades. La lagartija es un depredador de insectos y también se alimenta de algunas frutas pequeñas.
Una de las cualidades compartida por los lagartos, es su amor por el sol. Cuando llega una lagartija al patio de casa, es probable que se sienta atraída por alguna fuente alimento o requiera la temperatura cálida del ambiente.
La lagartija no regula su temperatura corporal de la misma manera que los mamíferos. Los reptiles no tienen la capacidad de producir calor por sí solos, por eso dependen de la temperatura externa.
Son animales de sangre fría, como los peces, reptiles, anfibios y algunos insectos. Es probable que en el patio de tu casa encuentren el sitio y ambiente óptimo para regular su temperatura.
En invierno y cuando hay viento o lluvias, probablemente nunca aparezcan estos pequeños animales en el jardín. Están activas en horas de mayor luz solar.
¿Qué hago si aparece una lagartija en mi casa?
Es importante entender que la visita de este animal puede ser un indicador clave de algún cambio o modificación en el medio ambiente.
Las especies indicadoras aparecen en ciertos lugares y momentos como señal de cambio climático de algún tipo, y la lagartija es una de ellas.
Cuando una lagartija llega a tu casa, además de preguntarte qué significa, debes entender que no hacen nada. Seguro busca refugio, comida y calor. Lo mejor es dejarlas tranquilas y esperar a que se vayan. Si no quieres que ingresen puedes sellar las grietas, pero en general no son un problema.