Dónde ubicar tu árbol de jade en julio para atraer dinero a tu vida, según el Feng Shui

Descubrí dónde colocar tu árbol de jade en julio.

Para abrir los caminos del dinero, la riqueza y el éxito comercial, la sugerencia del Feng Shui es muy clara: el árbol de jade debe ubicarse en la esquina sureste de la vivienda. Si la Crassula ovata se encuentra en un local comercial, también debe respetarse esta recomendación.

Por otro lado, también existen distintas alternativas para encontrar otros beneficios energéticos con el árbol de jade. Por ejemplo, ubicar el ejemplar en el recibidor, justo al lado de la entrada principal, funciona como un imán que da la bienvenida a las vibraciones positivas y las oportunidades de negocio.

Asimismo, colocar la Crassula ovata sobre el escritorio o en el área de trabajo ayuda a potenciar la productividad, el reconocimiento profesional y el éxito en los proyectos laborales que se emprendan.

El árbol de jade es una de las plantas sagradas para el Feng Shui.

Finalmente, el Feng Shui aconseja que el árbol de jade se sitúe en un espacio donde reciba abundante luz solar de manera indirecta, idealmente cerca de una ventana despejada. Este factor no solo garantiza un crecimiento óptimo y hojas carnosas, sino que espiritualmente representa el florecimiento constante de las finanzas familiares y la renovación de la abundancia.