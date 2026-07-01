Con el inicio de un nuevo mes, es una gran oportunidad para renovar las energías que nos rodean. En este sentido, una sugerencia del Feng Shui pasará por colocar el árbol de jade en un punto específico de la casa. De esta forma, podremos atraer vibras ligadas a la riqueza, el dinero, la abundancia y la prosperidad.
Dónde ubicar tu árbol de jade en julio para atraer dinero a tu vida, según el Feng Shui
Si tenés un árbol de jade en casa, descubrí en qué sector de casa colocar su maceta durante julio, según sugiere el Feng Shui
Feng Shui: este es el lugar donde tenés que colocar tu árbol de jade en julio
Dentro de la filosofía asiática de origen taoísta china, el árbol de jade es considerado uno de los amuletos más poderosos para canalizar la prosperidad económica y el éxito financiero. Sin embargo, para que esta planta despliegue todo su potencial místico durante el mes de julio, es crucial conocer los puntos estratégicos donde debe ser colocada.
El éxito de cualquier práctica del Feng Shui radicará en la correcta manipulación del "Chi" o energía vital que fluye a través de las habitaciones. La ubicación de cada mueble, planta y elemento decorativo determina si el ambiente atraerá bienestar o si, por el contrario, acumulará "Sha Chi", que es la energía negativa o estancada.
Para abrir los caminos del dinero, la riqueza y el éxito comercial, la sugerencia del Feng Shui es muy clara: el árbol de jade debe ubicarse en la esquina sureste de la vivienda. Si la Crassula ovata se encuentra en un local comercial, también debe respetarse esta recomendación.
Por otro lado, también existen distintas alternativas para encontrar otros beneficios energéticos con el árbol de jade. Por ejemplo, ubicar el ejemplar en el recibidor, justo al lado de la entrada principal, funciona como un imán que da la bienvenida a las vibraciones positivas y las oportunidades de negocio.
Asimismo, colocar la Crassula ovata sobre el escritorio o en el área de trabajo ayuda a potenciar la productividad, el reconocimiento profesional y el éxito en los proyectos laborales que se emprendan.
Finalmente, el Feng Shui aconseja que el árbol de jade se sitúe en un espacio donde reciba abundante luz solar de manera indirecta, idealmente cerca de una ventana despejada. Este factor no solo garantiza un crecimiento óptimo y hojas carnosas, sino que espiritualmente representa el florecimiento constante de las finanzas familiares y la renovación de la abundancia.