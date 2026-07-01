Así es la extraña especie de rana negra que parece una palta enojada y se protege con un mecanismo único

Es una rana con forma ovalada, piel rugosa, oscura y cara seria con un detalle único que la asemeja a una palta enojada. El color corporal que tiene no es al azar, pues le permite pasar desapercibida en lugares pantanosos y también durante la noche.

Además de sus curiosidades físicas, llama la atención por otros aspectos de su especie relacionadas con su reproducción y sistema de defensa.

Así se reproduce la "rana cara de palta" y este es su increíble mecanismo de defensa

@hansfischerrr Conoce a la RANA AGUACATE original sound - Hans Fischer Otras curiosidades de la rana "cara de palta"

El mecanismo de defensa de esta rana es llamativo porque cuando se siente amenazado o asustado, infla con aire su cuerpo y de esta forma se hace más grande. Por lo general, suele hincharse mientras excava y hace que quien quiera atraparla se le dificulte hacerlo. En este sentido, es un animal de madriguera y llega a crear túneles de hasta metro y medio de profundidad.

Para reproducirse, la hembra aparta una sustancia pegajosa de su espalda para evitar que las ranas macho se caigan durante el acto sexual y la rana macho protege sus huevos emitiendo pequeños chirridos.