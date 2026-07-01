Así es la extraña especie de rana negra que parece una palta enojada y se protege con un mecanismo único

El mundo y la naturaleza son maravillosos. Aunque lo que tiene de extraordinario lo tiene de extraño y llamativo. En el caso del mundo animal, algunos tienen aspectos diferentes, pueden ser similares a un objeto, pueden tener otros comportamientos e incluso ser raros. En este caso, hay una rana que parece una palta enojada y es única en el mundo.
En el inmenso mundo animal hay criaturas que han inspirado, investigaciones, descubrimientos y relatos sobre curiosidades increíbles. Entre ellas, una sobresale por su apariencia tranquila, su tamaño indefenso y su vínculo con una palta: se trata de un anfibio oriundo de Sudáfrica, llamada rana negra de lluvia africana.
Así es la extraña especie de rana negra que parece una palta enojada
La rana negra de lluvia africana (Breviceps fuscus) es una especie endémica proveniente de Sudáfrica que ha despertado interés científico y general por sus características y sus notables adaptaciones al entorno.
Es una rana con forma ovalada, piel rugosa, oscura y cara seria con un detalle único que la asemeja a una palta enojada. El color corporal que tiene no es al azar, pues le permite pasar desapercibida en lugares pantanosos y también durante la noche.
Además de sus curiosidades físicas, llama la atención por otros aspectos de su especie relacionadas con su reproducción y sistema de defensa.
Así se reproduce la "rana cara de palta" y este es su increíble mecanismo de defensa
El mecanismo de defensa de esta rana es llamativo porque cuando se siente amenazado o asustado, infla con aire su cuerpo y de esta forma se hace más grande. Por lo general, suele hincharse mientras excava y hace que quien quiera atraparla se le dificulte hacerlo. En este sentido, es un animal de madriguera y llega a crear túneles de hasta metro y medio de profundidad.
Para reproducirse, la hembra aparta una sustancia pegajosa de su espalda para evitar que las ranas macho se caigan durante el acto sexual y la rana macho protege sus huevos emitiendo pequeños chirridos.