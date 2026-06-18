Registra el nacimiento de un animal por primera vez en 100 años, pero tardaron un año en contarlo para asegurar su supervivencia

La llegada de este animal representa uno de los mayores éxitos del programa de restauración ecológica impulsado por el reino, que busca reintroducir 23 especies nativas en ecosistemas donde alguna vez prosperaron. Aunque suele confundirse con un caballo o un burro salvaje, el onagro es una especie única adaptada a algunos de los ambientes más extremos de Asia y Oriente Medio.

onagro persa (1)

¿Qué signfica el regreso de este animal?

Durante siglos recorrió libremente las planicies áridas de la región, pero las poblaciones de estos animales fueron disminuyendo hasta quedar al borde de la extinción. Actualmente, se estima que quedan menos de 600 individuos en estado salvaje en todo el mundo.

La situación es tan delicada que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza elevó en 2025 su categoría de conservación a "En Peligro Crítico". Además, las proyecciones indican que la población global podría reducirse hasta un 90 % hacia 2050 si no continúan los esfuerzos de protección.

Para fortalecer la recuperación de la especie, la reserva de Arabia Saudita trabaja en ampliar la diversidad genética de su manada. Incluso espera el nacimiento de otros dos onagros durante los próximos meses, mientras incorpora nuevos ejemplares procedentes de Jordania. Más que el nacimiento de una sola cría, el acontecimiento simboliza el regreso de un animal que había desaparecido del paisaje árabe durante generaciones.