Registra el nacimiento de un animal por primera vez en 100 años, pero tardaron un año en contarlo para asegurar su supervivencia
El hallazgo representa un avance clave para la conservación de una de las especies más amenazadas de la región y fue mantenido en reserva para evitar riesgos durante sus primeros meses de vida
Se trata del nacimiento de un onagro persa (Equus hemionus), uno de los mamíferos más raros y amenazados del planeta. El animal nació dentro de la Reserva Real Príncipe Mohammed bin Salman, pero su existencia fue anunciada recién en junio de 2026, después de superar el período más crítico de su vida.
Arabia Saudí registra el nacimiento de un animal raro por primera vez en 100 años, pero tardaron un año en contarlo para asegurar su supervivencia
Según los responsables del programa de conservación, el primer año representa la etapa de mayor riesgo para la especie, con tasas de supervivencia que apenas alcanzan el 50 %. El nacimiento marca un hito para la conservación mundial. Es la primera vez en más de un siglo que un onagro nace en Arabia Saudita, una región donde este animal había desaparecido hace más de 100 años debido a la caza y la pérdida de hábitat.
La llegada de este animal representa uno de los mayores éxitos del programa de restauración ecológica impulsado por el reino, que busca reintroducir 23 especies nativas en ecosistemas donde alguna vez prosperaron. Aunque suele confundirse con un caballo o un burro salvaje, el onagro es una especie única adaptada a algunos de los ambientes más extremos de Asia y Oriente Medio.
¿Qué signfica el regreso de este animal?
Durante siglos recorrió libremente las planicies áridas de la región, pero las poblaciones de estos animales fueron disminuyendo hasta quedar al borde de la extinción. Actualmente, se estima que quedan menos de 600 individuos en estado salvaje en todo el mundo.
La situación es tan delicada que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza elevó en 2025 su categoría de conservación a "En Peligro Crítico". Además, las proyecciones indican que la población global podría reducirse hasta un 90 % hacia 2050 si no continúan los esfuerzos de protección.
Para fortalecer la recuperación de la especie, la reserva de Arabia Saudita trabaja en ampliar la diversidad genética de su manada. Incluso espera el nacimiento de otros dos onagros durante los próximos meses, mientras incorpora nuevos ejemplares procedentes de Jordania. Más que el nacimiento de una sola cría, el acontecimiento simboliza el regreso de un animal que había desaparecido del paisaje árabe durante generaciones.