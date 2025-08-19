Nación traspasó sus planes de viviendas a provincias y municipios mediante un decreto

viviendas nación tunuyán obra pública (3).jpeg
Las provincias podrán terminar las viviendas que encaró la Nación con planes y programas propios. (Foto ilustrativa)
Foto: Gentileza Municipalidad de Tunuyán
La norma “destraba un sinnúmero de transferencias de obras a provincias y municipios, en particular aquellas que habían quedado inconclusas del plan Procrear”, detallaron.
Los programas de viviendas que se traspasan a las provincias
Los programas de viviendas y hábitat que se ven afectados por esta resolución, ya sea por establecer nuevas directrices para su ejecución o por derogar la normativa que los creó o reguló, son los siguientes:
- Programa Federal Argentina Construye, que incluye el Subprograma Habitar la Emergencia, con sus líneas de "Equipamiento Comunitario", "Conexiones Domiciliarias", "Núcleos Sanitarios" y "Complementamiento Barriales".
- Programa Federal Argentina Construye Solidaria.
- Plan Nacional de Suelo Urbano, que comprende que incluye el Programa Nacional de Producción de Suelo; el Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo; la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo y el Observatorio Nacional de Acceso al Suelo, que incluye el Registro Territorial de Suelo Apto para Programas Habitacionales y Proyectos Urbanos y el Observatorio Nacional de Precios del Suelo.
- Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda, Infraestructura y Hábitat.
- Programa Nacional de Construcción de Viviendas denominado “Programa Casa Propia – Construir Futuro”, que abarca el Subprograma Casa Propia – Casa Activa; el Subprograma Habitar Comunidad; el Subprograma Casa Propia – Autoconstrucción De Viviendas Participativa Cáritas y el Subprograma Habitar Inclusión.
- Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial, que incluye la promoción de propuestas de Legislación Provincial de Desarrollo Territorial; el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en Planificación y Ordenamiento Territorial; el Concurso “Experiencias Innovadoras de Planificación, Desarrollo Territorial y Políticas de Suelo para la Reconstrucción Argentina” y el Registro Territorial de Suelo Apto para programas habitacionales y proyectos urbanos.
- Programa Nacional de Finalización de Viviendas denominado “Programa Reconstruir”.
- Programa de Regularización Dominial.
Construccion.jpg
La Nación se desprendió de sus programas de viviendas (foto ilustrativa).
Programas de viviendas concluidos o disueltos
También se ven alcanzados programas de viviendas o entidades cuyas normativas relacionadas son derogadas por esta resolución debido a que ya han concluido, disuelto o quedaron sin efecto previamente:
- El Registro de Ejecuciones Hipotecarias - Vivienda Única - Ley Nº 25.737, debido a que el plazo de suspensión de ejecuciones que le dio origen ya transcurrió.
- El Fondo Fiduciario Público denominado “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (Pro.Cre.Ar), el cual fue disuelto por el decreto 1018 del 12 de noviembre de 2024.
- El Plan Argentina Hace, que quedó sin efecto después de un plazo establecido por la resolución 452/2024 del Ministerio de Economía.