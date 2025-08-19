Nación traspasó sus planes de viviendas a provincias y municipios mediante un decreto

Lo hizo a través de la Resolución 1199/25 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial y lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

“La resolución establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras”, explicaron desde el ministerio de Modernización de Federico Sturzenegger.