Denunciaron por estafa al constructor Florentino Paco y ahora reclamaron avances en la Justicia

►TE PUEDE INTERESAR: El cuestionado Florentino Paco acusó a Marcelino Iglesias de bloquearle la construcción de viviendas

caso florentino daniel paco guaymallen.jpg Víctimas de Florentino Daniel Paco se presentaron en el Polo Judicial en reclamo de avances en la causa por estafa. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Jorge, una de las víctimas, expresó a Radio Nihuil: "Compramos en el 2018 los lotes con boleto de compra-venta donde Daniel Paco se comprometía en un año y medio a terminar las obras de urbanización. Pasó el tiempo, no avanzaron las obras y nosotros adquirimos un permiso municipal para empezar a construir, pero quedamos a mitad de camino con las construcciones avanzadas".

"Hay 7 casas a punto de terminarse, pero no tenemos luz, gas ni asfalto, nada de lo que se comprometió a hacer. Llegamos a un punto que no damos más y en marzo iniciamos una causa penal contra él porque no hay otra forma", insistió Jorge.

Y agregó: "Hasta ahora no tuvimos novedades de las causas y estamos en una situación desesperante. Todos los ahorros de nuestras vidas están metidos ahí y él está impune totalmente, anda todo el día en la calle en vehículos de 60.000 o 70.000 dólares, totalmente desentendido de la situación. Son 107 lotes por los que pagamos muchísima plata y estamos varados, no tenemos ningún respaldo de nada".

Más víctimas de Florentino Daniel Paco buscan Justicia

Marcelo es otro de los denunciantes del constructor de Guaymallén que dejó a cientos de familias con viviendas sin urbanización. "Lamentablemente el tipo es un estafador, hay 32 demandas penales desde marzo y no entendemos por qué no hay avances".

"No entendemos por qué la Justicia no nos acompaña y no avanza sobre esto", expresó y aseguró que no solo los compradores del predio de Elpidio González y Estrada son damnificados, sino que hizo lo mismo con otras familias en otros proyectos inmobiliarios de la comuna.

►TE PUEDE INTERESAR: Desde la Municipalidad de Guaymallén le respondieron al empresario Paco: "No tiene la documentación"

daniel florentino paco constructor guaymallen 3.jpg Aseguraron que Florentino Paco no responde sus llamados ni se acerca al barrio de Elpidio González y Estrada, de Guaymallén.

Indicó que su casa está lista y terminada, pero no la pueden ocupar porque no tienen ni agua. Para buscar una solución, señaló: "Hablamos con las empresas que él había contratado en su momento para hacer las obras de gas y luz. Nos dijeron que tienen los contratos firmados con Paco pero no reciben los pagos, que si tuviesen los pagos tienen las habilitaciones y aprobaciones listas para que las obras arranquen, pero no les paga y no pueden hacerlo sin cobrar".

"Les ofrecimos el dinero, pagarlo nosotros mismo, pero no lo aceptan porque Paco tiene que firmar cierta documentación, además de pagarles", explicó y aseguró que mientras tanto, el cuestionado constructor "sigue ofreciendo departamentos y lotes".