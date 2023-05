El cuestionado Florentino Paco acusó a Marcelino Iglesias de bloquearle la construcción de viviendas

Si bien todavía no está claro para la Justicia lo ocurrido con Eric Mamaní el día de su muerte, ya que investigan un posible abuso sexual poco antes del accidente que terminó con su vida, Paco quedó expuesto al ser acusado de que sus obras no cumplen con la urbanización requerida y porque construye en lotes que no están aprobados, según detalló Marcelino Iglesias en una entrevista a Radio Nihuil.

daniel florentino paco constructor guaymallen 2.jpg Daniel Florentino Paco accedió a hablar y a mostrar algunos de los problemas en sus obras por las demoras en la Municipalidad de Guaymallén. Foto: Soledad Segade/ Diario UNO

El funcionario comunal lo acusó de chantajes y extorsiones. Sostuvo que Paco, dueño de la constructora Idandi S.A., está decidido a no cumplir la ley ni las ordenanzas. "Reclaman que les dejemos hacer lo que quieran y nuestra gestión desde el inicio les exigió que se ordenen. A mí Paco no me puede ni ver porque dice que le imponemos trabas, pero en realidad incumple las normativas".

Florentino Paco decidió contestar

El constructor salió contestar que se dijo de él en estos meses. Enfatizó que no tiene ningún problema con el intendente, de lo contrario, quiere reunirse con él para llegar a un acuerdo y poder continuar con su trabajo.

La entrevista comenzó pasadas las 9 en un café de la estación de servicio de calles Urquiza y Elpidio González, de Guaymallén, zona en la que se maneja a diario. Llegó en su camioneta y detrás de él lo hicieron dos hombres más. Uno es un contador retirado que lo conoce desde sus comienzos, a tal punto que es su testigo de casamiento y padrino de dos de sus hijos. El otro, es un familiar muy cercano y casi su mano derecha. Sacaba cuentas, atendía su teléfono y buscaba en Google Maps los terrenos donde Florentino Paco tiene sus emprendimientos, entre otras cosas.

estacion de servicio ypf.jpg El encuentro con Florentino Paco fue en el café de la estación de servicio de calles Elpidio González y Urquiza, de Guaymallén.

Empezó a paso lento y cuidadoso con los detalles, pero luego se abrió y comenzó a contar su historia de vida, cuándo llegó a Mendoza y cómo empezó a trabajar, al punto tal de emocionarse con esos recuerdos.

A los minutos de empezar la entrevista, otro hombre llamado Pablo llegó al café. Contó cómo conoció a Paco, aseguró que no existe hombre que trabaje como él, y recordó una anécdota de color. Dijo que en el 2015, al poco tiempo de asumir Marcelino Iglesias como intendente de Guaymallén, fue el mismísimo funcionario quien llamó al constructor para saludarlo por su cumpleaños y desearle un feliz año.

Paco cargó contra Marcelino Iglesias

La semana pasada, Iglesias acusó a Paco de querer hacer lo que se le dé la gana y de tener una alianza “político- empresarial” con Fabián Manzur, precandidato a intendente de Guaymallén por el partido La Unión Mendocina, encabezado por Omar De Marchi. Además, es empresario dueño de una gran ferretería que provee materiales a grandes empresas.

Manzur respondió estas acusaciones de Iglesias y negó rotundamente tener algún tipo de vínculo con Paco. Inmediatamente después lo mismo dijo el constructor. Se despegó por completo de esta supuesta alianza señalada por el intendente de Guaymallén, y aseguró que no le interesa en absoluto la política y no es de ningún partido.

daniel florentino paco constructor guaymallen 3.jpg

Sostuvo que el único vínculo que hay es que Manzur tiene una gran ferretería y que sus “paisanos” le compran materiales. Pero como ahora tiene todas las obras paralizadas, los constructores no van a comprarle. “No sólo me perjudican a mí, sino a todo el resto”, afirmó Paco.

Además, aseguró: "De ninguna manera es mi intención chantajear o extorsionar. Tampoco la idea es hacer lo que se nos dé la gana, como dice el señor intendente. Queremos cumplir con las normativas, pero para eso necesitamos que nos reciban la documentación correspondiente, cosa que el municipio no está haciendo".

Agregó: "No todas las obras están suspendidas por irregularidades, sino que existen por parte de las diferentes direcciones del municipio demoras excesivas en el tratamiento de la documentación. O al menos de nuestra documentación. No necesitamos excepciones, necesitamos que se nos atienda como corresponde".

Los inicios de Paco con Iglesias

Paco detalló que después del llamado que recibió del intendente por su cumpleaños en el 2015, se reunió con las autoridades de las direcciones de Obras Privadas, Planificación y Servicios Públicos de Guaymallén, quienes, según el constructor, le dijeron que no le iban a pedir plata, pero sí materiales para lo que necesitaran.

“Y así fue que, después de varias semanas que no paró de llover, todas las calles estaban llenas de pozos y les mandé tres bateas de asfalto”, pero luego aseguró que no volvió a tener contacto con ellos.

“Necesitábamos que nos atendieran para las habilitaciones que se demoraban y no nos atendían. Para mí es por discriminación, por el color de mi piel”, expresó Paco. Y agregó: “No me dejan trabajar. Responden a los intereses de otros empresarios de la construcción. A ellos no les exigen lo mismo que a mí”.

florentino paco guaymallen clausura.jpg La obra de calle Urquiza al 700, de Guaymallén, fue clausurada luego de la muerte del nene de 6 años en marzo pasado. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Para eso, mostró documentos. Uno de ellos era del 2016 y estaba firmado por Miguel Valentini, quien renunció a su cargo de director de Obras Privadas de Guaymallén el 12 de mayo pasado por "una decisión particular". El documento que mostró Paco era el pago de aforos por 128 mil dólares para comenzar con la obra de calle Urquiza al 700.

En otro documento sobre los lotes de ese mismo emprendimiento, estaba firmado y autorizado por Cintia Brucky, directora de Planificación, también en el 2016.

De esa manera, Daniel Florentino Paco y sus dos colaboradores pusieron todo sobre la mesa para tratar de demostrar que no trabajan clandestinamente, sino que desde el municipio no les permiten avanzar. “Me dicen que se pasaron los tiempos y ahora tengo que pagar los aforos de nuevo. ¿Y qué pasó con los 128 mil dólares que ya pagué?”.

También mostró que tienen planos aprobados por Aysam para realizar las obras de agua y cloacas, y lo usa como carta para asegurar que no tiene nada fuera de regla o clandestino. Y que a pesar de eso el municipio no lo autoriza para ejecutarlas.

Una nueva reunión y un nuevo rechazo

Daniel Florentino Paco relató que a principios de abril logró una reunión, luego de años, con organismos del municipio para avanzar en la red de agua y cloacas del emprendimiento de calle Estrada y Aramburu, de Guaymallén.

"Ya habíamos acordado todo cuando llegó Marcos Calvente -secretario de obras y servicios públicos de Guaymallén y precandidato a intendente- y nos dijo. 'No van a hacer la obra porque atacaron a mi equipo. Primero van a tener que tener toda la documentación y cumplir todo el protocolo'", relató Paco.

Municipalidad de Guaymallen (2).JPG Municipalidad de Guaymallen. Foto: Fernando Martínez/ Diario UNO

Valentini había sido denunciado por Paco luego de que el funcionario aseverara: "Viola todas las normas referidas a la edificación y aprobación de planos". Dio cuenta de las multas y clausuras en distintos desarrollos de viviendas en Guaymallén y aseguró que "más de 500 propiedades son ilegales".

Agregó que al agrimensor que le lleva parte de la documentación, cuando se presentó hace unas semanas en la municipalidad le dijeron: "Tenemos orden de no recibirles nada".

El constructor sostuvo que lo que en otros municipios se resuelve en 30 o 60 días, en Guaymallén las demoras son de 6 a 10 meses, y hasta más. "No queremos hacer nuevos proyectos, queremos terminar lo que tenemos", insistió Paco y dijo no quiere judicializar nada, sino que prefiere lograr un diálogo con el municipio y con Marcelino Iglesias.

A pesar de que fue tentado por otros municipios para realizar proyectos nuevos, aseguró que después de esto quiere dedicarse a otro rubro.

Quién es Daniel Florentino Paco

A diferencia de lo que muchos creen, el constructor de padres bolivianos, en realidad es argentino. Nació en la localidad de Saravia, en el departamento Anta, provincia de Salta. Vino a Mendoza con sus padres cuando tenía 9 años, y luego regresaron a Bolivia.

Cuando tenía 15 años decidió volver solo. El 10 de enero de 1992 llegó a Mendoza y fue directo a la casa de unos primos que se habían instalado en la provincia, quienes al verlo no lo reconocieron.

Hizo algunas changas, luego cosechó en uva en una finca en San Martín, hasta que su patrón le dijo que mejor fuera a trabajar en la construcción. Aprendió a revocar y a colocar ladrillo visto. Trabajó un mes entero, ahorró hasta comprarse una bicicleta para trasladarse y ampliar los lugares de trabajo.

A los 17 años Paco estaba con su pareja y había comprado un lote en el barrio Cooperativa Mi casa, en Guaymallén, donde en un mes se hizo su vivienda. A los meses fue papá de su primer hijo.

Con el pasar de los años, y con la crisis del año 2000, dejó de lado el rubro de la construcción e incursionó en el de las frutas y verduras, hasta que explotó en el mercado de los cítricos, en el cual aseguró que llegó a manejar el 80% de lo que se comercializaba en Mendoza. Repitió varias veces que ese trabajo le cambió la vida.

En el 2003 volvió a la construcción y compró un lote frente al Club Alemán, en Guaymallén, el cual fue su primer emprendimiento. Lo terminó en un año y en 15 días vendió todo.

A partir de ahí concretó proyectos en calle Berutti, de Dorrego, en el 2015, otro en calle Castro y Urquiza, ambos de Guaymallén, y también en la ex villa Las Tablitas, en Godoy Cruz, obra que comenzó en diciembre del 2010. Según Paco, tuvieron el total apoyo del entonces intendente Alfredo Cornejo, quien puso todo a su disposición.