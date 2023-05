Por el corte que constructores hicieron en el Acceso Este, Marcelino Iglesias acusó a Florentino Paco de chantaje y extorsión

►TE PUEDE INTERESAR: Renunció un funcionario de Marcelino Iglesias, que negó vinculación con el caso de Florentino Paco

Marcelino Iglesias cargó contra Fabián Manzur, precandidato a intendente de La Unión Mendocina por hacer "una alianza político-empresarial" con Florentino Paco. "Es una presión empresarial mezclada con política partidaria porque uno de los candidatos que se disfraza de empresario cada cuatro años, estaba con gente auspiciando la movida frente a la explanada del municipio. Con presiones que pueden tener un tinte cuasi mafioso, no van a lograr sacarnos del camino de defender que se cumplan las leyes", afirmó al programa Mediodía por radio Nihuil.

Marcelino Iglesias 2.jpg El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, aseguró que la gente que se manifestó responde a Florentino Paco.

El mandatario municipal explicó que todas las obras de Paco están suspendidas por irregularidades, como no cumplir con la urbanización y no hacer aprobar previamente los loteos. Se lo notificó, luego del fallecimiento del niño y se firmó un acta en la cual le permitían tener un sereno, pero las obras seguirían clausuradas hasta que cumpliera con la documentación.

"Paco va a tener que cumplir las normativas, no va a haber excepciones como había antes. Esos loteos fueron aprobados antes de 2015 y nosotros tratamos de exigirles que se pusieran al día, no lo han hecho y en caso de que lo hagan, se les autorizará para construir, pero no por presiones", dijo Marcelino.

Florentino Paco Todas las obras de Florentino Paco están suspendidas porque la Municipalidad de Guaymallén encontró irregularidades.

Constructores aseguran que Guaymallén les frena las obras

Juan (no dio su apellido), uno de los constructores que cortó el Acceso Este y Arenales, dijo que luego de conocerse el caso de Florentino Paco, la municipalidad les demora los finales e inicios de obras. "Están perjudicándonos a todos, Paco no es el único constructor de Guaymallén, hay muchísimos contratistas. Somos emprendedores que estamos siendo perjudicados, tenemos obras paralizadas, finales de obras sin responder por parte de la municipalidad", agregó.

El constructor pidió una respuesta por parte de Guaymallén y dijo que hace más de seis meses que no les dan el papel aprobado de finalización de obra, que les permite escriturar los departamentos. Agregó que como consecuencia está teniendo problemas con los clientes a los que les vendió las propiedades con una cláusula de terminación en un período de tiempo. "Cortamos el Acceso Este porque no podemos escriturar y algunos clientes nos están poniendo abogados y nos piden multas por demoras".

Juan dijo que la semana pasada presentaron una nota y todavía no tienen respuesta por parte de la municipalidad. Por otro lado, explicó que trabaja de forma independiente, no para la constructora Idandi. Añadió que le compró a Florentino Paco los terrenos de Chillcani, tiene la escritura, pero desde Guaymallén afirman que tiene una deuda en el padrón matriz, cuando en ATM no figura.

Por su parte, Marcelino Iglesias, dijo que Paco no es el único que está construyendo clandestinamente y todos los que están incumpliendo van a hacer causa común. Añadió que los compradores pueden acercarse al municipio para saber el estado del lote o la vivienda porque hay mucha gente que compró de buena fe y tienen problemas para escriturar.

El jefe comunal explicó que este lunes por la mañana fueron algunas personas que tenían números de expediente, se les dijo cuál era el problema de la demora de finalización de obra y se retiraron conformes.