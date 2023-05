Desde la Municipalidad de Guaymallén le respondieron al empresario Paco: "No tiene la documentación"

Brucki fue entrevistada en Radio Nihuil por Javier Dellamaggiore, Soledad Segade y Agustina Fiadino en una nota en la que hizo hincapié en que las personas que compren lotes, o casas, o contraten la construcción de una vivienda, antes de hacerlo, consulten con la municipalidad.

"El problema de Paco es que no tiene la documentación"

Cintia Brucki.jpg Cintia Brucki, directora de Planificación de Guaymallén.

La directora de Planificación aclaró, en primer lugar que "si Paco tuviera la documentación como corresponde la comuna no sólo lo dejaría avanzar, sino que lo acompañaría porque qué mejor que termine las obras. El problema es que no tiene la documentación. Siempre lo mismo: que está por aparecer, que ya consigue la factibilidad de Aysam, de Edemsa, de una o de todas las empresas prestatarias de servicios, pero pasa el tiempo y no tiene nada".

"Existe una ley de loteos -especificó Brucki- que es muy clara. Para iniciar precisamente un loteo o cualquier obra de construcción es necesario contar con la factibilidad visada por Aysam, Edemsa, Hidraúlica, Irrigación, etcétera. Paco no cuenta con eso. A veces consigue algunos visados, pero no todos, y esos visados tienen fecha de vencimiento".

Respecto a la denuncia pública del empresario de que no le reciben documentación, la directora contestó: "Él sabe que tiene que presentar todas las factibilidades, no una sola. No hay ninguna orden de no recibirle lo que presente. Es más: este mismo día lunes he firmado unas autorizaciones de sus obras".

La manifestación de los constructores

Corte en Acceso Este y Arenales, constructores Guaymallén.jpeg La manifestación de constructores realizada hace una semana, el 22 de mayo.

Respecto de la movilización que hizo la semana pasada un grupo de constructores para reclamar que cese la orden de paralización de obras, la funcionaria contó que "algunos de ellos no tenían relación con Paco. De todos modos, a tres de ellos los hicimos entrar a las oficinas con sus números de expedientes y se encontraron que en la bandeja de los profesionales que contrataron hay observaciones hechas hace un año que esos mismos profesionales nunca resolvieron ni contestaron".

Brucki explicó que no hay ninguna ordenanza que exima a Florentino Paco de cumplir con las normas municipales y provinciales que rigen para todos los ciudadanos y que la forma de pago que el empresario pacte con sus clientes no es tema de incumbencia de la municipalidad.

Admitió por otra parte que "nos hemos reunido con Paco, muchas veces. Pero siempre terminamos igual: como dije antes, que asegura que ya va a conseguir la factibilidad y pasa el tiempo y no la consigue, o no la trae. Son cinco barrios por lo menos los paralizados".

Finalmente Brucki instó a que "quienes hagan una compra, de casa o de terreno, consulten en la comuna. Hacemos campaña para concientizar. Pero se debe consultar antes de firmar un contrato. Nosotros podemos asistir al comprador pero -reitero- antes. Pasa que después nos reclaman a nosotros obras de infraestructura que de ninguna manera podemos hacer en terrenos privados con fondos públicos porque incurriríamos en malversación".

"La gente es estafada por un montón de desarrolladores no sólo por este señor", amplió.

La directora de Planificación dejó un número de whatsapp para realizar consultas: 2612440944. También se pude hacer por mail a planificacionguaymallen@gmail.com.

