“Ya está papá, basta. se terminó acá. No nos vamos a callar más”. La frase retumbo en la plaza del barrio Unimev, en Guaymallén. Tres mujeres, cara a cara con su padre, destaparon una megacausa de abuso sexual a mediados de 2024 que ahora terminó en una condena contra el Chacal.
Condenaron a un Chacal por abuso sexual a 2 hijas y una hijastra: "Ya está papá, no nos vamos a callar más"
El hombre de 49 años fue declarado culpable de los abusos sexuales que cometió contra 2 hijas y una hijastra en Guaymallén
Todo comenzó con un posteo en Facebook que realizó el hombre de 49 años: "Estoy muy mal, me quieren arruinar". La publicación fue vista por su expareja, quien se preocupó y lo llamó por teléfono. En esa conversación el hombre le explicó que la hija de su actual novia decía falsamente que la había abusado sexualmente. Acto seguido, la mujer decidió llamar a sus 3 hijas para comentarles que su padre estaba en una compleja situación. Pero recibió un respuesta inesperada: "Puede ser, mamá. A nosotras también nos hizo lo mismo".
La madre se reunió con sus hijas y con el hombre en la plaza de ese barrio residencial. Allí, las víctimas lo increparon cara a cara: "Ya está papá, basta, se terminó acá, no nos vamos a callar más". Horas después, una de ellas realizó una denuncia online que fue el puntapié de una larga causa judicial por abuso sexual que ahora derivó en una condena.
Los abusos sexuales en Guaymallén
En esa primera denuncia, la joven dijo que a mediados de 2014, cuando tenía 19 años, llegó hasta la casa de sus abuelos paternos donde convivía el grupo familiar en Villa Nueva. Venía de juntarse con su novio y había tomado alcohol, por lo que se durmió rápidamente. Sin embargo, en un momento despertó con dolor en sus partes íntimas. Se dio vuelta y se encontró a su padre que la estaba tocando. La reacción de asco fue tal que comenzó a vomitar inmediatamente.
Sus dos hermanas también sumaron denuncias contra el hombre, quien se dedica al trabajo de la construcción en seco -se reserva su identidad para resguardar la de las víctimas-. La mayor de ellas dijo haber sufrido abusos sexuales de iguales características y en el mismo domicilio pero entre 2006 y 2007, cuando tenía 11 años. la restante indicó que fue víctima de los mismos hechos desde sus 14 años - año 2007- hasta los 19 años -año 2012-.
A las acusaciones del trío de hermanas se sumó una cuarta denuncia de la actual pareja del Chacal. La hijastra se refirió a hechos recientes ocurridos en enero de 2023 que sufrió cuando tenía 10 años, también de tocamientos en el interior del domicilio.
El hombre fue detenido en febrero de 2024. La investigación tuvo sus letargos, atento a la cantidad de víctimas y a las pericias que se le realizó a cada una de ellas. Debido a las demoras, el hombre terminó recuperando su libertad en febrero pasado, cuando estaba a punto de comenzar el juicio en su contra. También se le dictó el sobreseimiento por el caso de abuso sexual a su primogénita ya que los hechos estaban prescriptos debido al paso del tiempo.
Pese a que está libre, el hombre comenzó a ser juzgado desde el 21 de mayo pasado. A mediados de junio se conoció la sentencia en su contra: 11 años de prisión por delitos de abuso sexual simple y gravemente ultrajante agravados por el vínculo -en el caso de sus 2 hijas- y por la convivencia con un menor de edad -en el caso de su hijastra-. La Fiscalía había solicitado una pena de 15 años, mientras que la defensa pidió la absolución.
El hombre, que paradójicamente solía realizar posteos en su cuenta de Facebook contra las falsas denuncias, mantendrá su libertad hasta que la condena por abuso sexual quede firme. Para evitar que se escape se le impusieron ciertas reglas de conducta como presentarse cada 15 días en el Polo Judicial, prohibición de salir de la provincia y del país, entregar su pasaporte y una restricción de acercamiento a las víctimas.