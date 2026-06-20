Condenaron a un Chacal por abuso sexual a 2 hijas y una hijastra: "Ya está papá, no nos vamos a callar más"

El condenado por abuso sexual quedará libre hasta que quede firme la sentencia.

Los abusos sexuales en Guaymallén

En esa primera denuncia, la joven dijo que a mediados de 2014, cuando tenía 19 años, llegó hasta la casa de sus abuelos paternos donde convivía el grupo familiar en Villa Nueva. Venía de juntarse con su novio y había tomado alcohol, por lo que se durmió rápidamente. Sin embargo, en un momento despertó con dolor en sus partes íntimas. Se dio vuelta y se encontró a su padre que la estaba tocando. La reacción de asco fue tal que comenzó a vomitar inmediatamente.

Sus dos hermanas también sumaron denuncias contra el hombre, quien se dedica al trabajo de la construcción en seco -se reserva su identidad para resguardar la de las víctimas-. La mayor de ellas dijo haber sufrido abusos sexuales de iguales características y en el mismo domicilio pero entre 2006 y 2007, cuando tenía 11 años. la restante indicó que fue víctima de los mismos hechos desde sus 14 años - año 2007- hasta los 19 años -año 2012-.

A las acusaciones del trío de hermanas se sumó una cuarta denuncia de la actual pareja del Chacal. La hijastra se refirió a hechos recientes ocurridos en enero de 2023 que sufrió cuando tenía 10 años, también de tocamientos en el interior del domicilio.

Las causas de abuso sexual se ventilaron en un juicio en el Polo Judicial Penal.

El hombre fue detenido en febrero de 2024. La investigación tuvo sus letargos, atento a la cantidad de víctimas y a las pericias que se le realizó a cada una de ellas. Debido a las demoras, el hombre terminó recuperando su libertad en febrero pasado, cuando estaba a punto de comenzar el juicio en su contra. También se le dictó el sobreseimiento por el caso de abuso sexual a su primogénita ya que los hechos estaban prescriptos debido al paso del tiempo.

Pese a que está libre, el hombre comenzó a ser juzgado desde el 21 de mayo pasado. A mediados de junio se conoció la sentencia en su contra: 11 años de prisión por delitos de abuso sexual simple y gravemente ultrajante agravados por el vínculo -en el caso de sus 2 hijas- y por la convivencia con un menor de edad -en el caso de su hijastra-. La Fiscalía había solicitado una pena de 15 años, mientras que la defensa pidió la absolución.

El hombre, que paradójicamente solía realizar posteos en su cuenta de Facebook contra las falsas denuncias, mantendrá su libertad hasta que la condena por abuso sexual quede firme. Para evitar que se escape se le impusieron ciertas reglas de conducta como presentarse cada 15 días en el Polo Judicial, prohibición de salir de la provincia y del país, entregar su pasaporte y una restricción de acercamiento a las víctimas.