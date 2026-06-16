Desde mediados del año pasado está siendo investigado por abusar sexualmente a 2 de sus alumnas de una escuela técnica en San Rafael, pero ha mantenido su libertad. Ahora, ambas premisas se confirmaron: el docente fue condenado por los vejámenes contra las menores de edad pero no irá a la cárcel.
Condenaron a un docente por abusar a 2 alumnas en una escuela técnica y quedó en libertad
Hernán Castro (49) admitió haber cometido 6 agresiones sexuales contra las adolescentes y no podrá volver a ejercer la docencia
Hernán Castro Aguilera (49) hasta mediados de 2024 era docente de hojalatería y electricidad en la escuela técnica Ejército de los Andes, conocida como ENET. Sin embargo, fue separados de sus cargos al quedar envuelto en dos denuncias por abuso sexual motivadas por adolescentes.
Las víctimas explicaron que los hechos ocurrieron en 2022 y 2023, cuando tenían 13 y 14 años, y asistían a primer grado de esa escuela técnica. Los abusos sexuales ocurrieron en un sector donde se brindan talleres dentro del establecimiento ubicado en la intersección de calles Entre Ríos y Cornú.
La investigación y condena contra el docente
Según se logró probar en la investigación, una de las víctimas fue abusada sexualmente en al menos 5 ocasiones entre agosto y fines de 2022. La víctima relató que Hernán Castro solía acercarse a ella y la apoyaba con sus partes íntimas por encima de la ropa.
Una situación similar relató la otra alumna, quien sufrió un abuso sexual el 30 de junio de 2023 cuando el docente la tocó en sus partes íntimas y luego se comenzó a masturbar delante de ella.
Hernán Castro fue imputado por 6 hechos de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda, aunque mantuvo su libertad ya que se trata de un delito excarcelable y no tenía antecedentes penales.
Este martes se realizó un juicio abreviado donde el juez Jorge Yapur, previo acuerdo entre las partes, lo condenó a 3 años de prisión en suspenso -sostendrá la libertad- Además el hombre no podrá volver a ejercer la docencia, deberá realizar un tratamiento para agresores sexuales y tiene una prohibición de acercamiento a las víctimas.