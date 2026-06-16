Condenaron a un docente por abusar a 2 alumnas en una escuela técnica y quedó en libertad

escuela ejercito de los andes san rafael La escuela donde el docente cometió los abusos sexuales.

La investigación y condena contra el docente

Según se logró probar en la investigación, una de las víctimas fue abusada sexualmente en al menos 5 ocasiones entre agosto y fines de 2022. La víctima relató que Hernán Castro solía acercarse a ella y la apoyaba con sus partes íntimas por encima de la ropa.

Una situación similar relató la otra alumna, quien sufrió un abuso sexual el 30 de junio de 2023 cuando el docente la tocó en sus partes íntimas y luego se comenzó a masturbar delante de ella.

Hernán Castro fue imputado por 6 hechos de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda, aunque mantuvo su libertad ya que se trata de un delito excarcelable y no tenía antecedentes penales.

Este martes se realizó un juicio abreviado donde el juez Jorge Yapur, previo acuerdo entre las partes, lo condenó a 3 años de prisión en suspenso -sostendrá la libertad- Además el hombre no podrá volver a ejercer la docencia, deberá realizar un tratamiento para agresores sexuales y tiene una prohibición de acercamiento a las víctimas.