15 años bajo tortura: el infierno real de una monja argentina que llega a la TV

El próximo 18 de septiembre llega a la pantalla de TNT el esperado estreno de Cautiva, una miniserie de seis episodios producida junto a Flow que explora los oscuros límites de la fe y el abuso de poder. Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, la ficción transmitirá un capítulo semanal en televisión abierta y pondrá a disposición la temporada completa dentro del catálogo de Flow a partir del sábado 19 de septiembre.
La trama sigue los pasos de Clara, interpretada por Carolina Kopelioff, una joven que abraza su vocación religiosa e ingresa a un convento de clausura con la ilusión de encontrar un refugio espiritual. Sin embargo, su estadía se transforma en un auténtico calvario cuando se enfrenta a la Madre Superiora Cecilia (Lorena Vega), quien impone dentro del claustro un régimen despiadado de sometimiento, encierro y castigos físicos extremismos.
Uno de los mayores atractivos de esta serie es que está inspirada en un caso real. Se trata de la historia real de Silvia Albarenque. En 2016, tras permanecer quince años retenida, Albarenque logró escapar de un convento en Nogoyá, Entre Ríos, y encabezó una histórica batalla judicial que culminó con la condena a prisión efectiva de la priora Luisa Toledo por privación ilegítima de la libertad y torturas.
Con un elenco de lujo que completan Julieta Zylberberg, Rita Cortese, Valeria Lois y Luis Ziembrowski, la serie no busca una reconstrucción documental idéntica, sino articular un relato visceral sobre la manipulación, el silencio institucional y la búsqueda inquebrantable de justicia y reconstrucción personal.