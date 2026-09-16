15 años bajo tortura: el infierno real de una monja argentina que llega a la TV

La trama sigue los pasos de Clara, interpretada por Carolina Kopelioff, una joven que abraza su vocación religiosa e ingresa a un convento de clausura con la ilusión de encontrar un refugio espiritual. Sin embargo, su estadía se transforma en un auténtico calvario cuando se enfrenta a la Madre Superiora Cecilia (Lorena Vega), quien impone dentro del claustro un régimen despiadado de sometimiento, encierro y castigos físicos extremismos.

Uno de los mayores atractivos de esta serie es que está inspirada en un caso real. Se trata de la historia real de Silvia Albarenque. En 2016, tras permanecer quince años retenida, Albarenque logró escapar de un convento en Nogoyá, Entre Ríos, y encabezó una histórica batalla judicial que culminó con la condena a prisión efectiva de la priora Luisa Toledo por privación ilegítima de la libertad y torturas.