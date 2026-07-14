En vivo: el precio del dólar hoy martes 14 de julio

Según lo confirmado por cada uno de los bancos, la mayoría lo venderá a un valor de alrededor de $1.510. Justamente, este será el precio del dólar en el Banco Nación, uno de los que posee la mayor cartera de clientes de Argentina.

En tanto, el dólar blue comenzará la jornada a un precio más alto que el dólar oficial, según comunicaron desde las cuevas.

Cuánto valdrá cada tipo de dólar este martes 14 de julio

Este martes, cada tipo de dólar tendrá este precio al comienzo de la jornada:

Bancos: alrededor de $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

Dólar Blue: Compra $1.500 / Venta $1.520

Dólar Mayorista: Compra $1.473 / Venta $1.482

Dólar MEP: $1.519,76

Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.568,05

Dólar Tarjeta: $1963

A cuánto se venderá el dólar en cada uno de los bancos y en las cuevas

Según lo informado por los bancos, el precio del dólar este martes 14 de julio, cuando abran las entidades económicas, será el siguiente: