En vivo: el precio del dólar hoy martes 14 de julio

Según lo confirmado por cada uno de los bancos, la mayoría lo venderá a un valor de alrededor de $1.510. Justamente, este será el precio del dólar en el Banco Nación, uno de los que posee la mayor cartera de clientes de Argentina.
En tanto, el dólar blue comenzará la jornada a un precio más alto que el dólar oficial, según comunicaron desde las cuevas.
Cuánto valdrá cada tipo de dólar este martes 14 de julio
Este martes, cada tipo de dólar tendrá este precio al comienzo de la jornada:
- Bancos: alrededor de $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.
- Dólar Blue: Compra $1.500 / Venta $1.520
- Dólar Mayorista: Compra $1.473 / Venta $1.482
- Dólar MEP: $1.519,76
- Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.568,05
- Dólar Tarjeta: $1963
A cuánto se venderá el dólar en cada uno de los bancos y en las cuevas
Según lo informado por los bancos, el precio del dólar este martes 14 de julio, cuando abran las entidades económicas, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.510
- Banco Galicia: $1.505
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.510
- Banco Supervielle: $1.514
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.505
- Banco Santander: $1.515
- Brubank: $1.505
- Banco Credicoop: $1.510
- Banco Macro: $1.515
- Banco Piano: $1.510
- Banco de Comercio: $1.515