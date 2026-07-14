El dólar cayó a su precio de enero y el BCRA hizo la mayor compra de la era Milei

Entre el dólar oficial de bancos, que retrocedió $10, y el dólar blue, la distancia fue de $25. El dólar tarjeta, referencia para consumos en el exterior y pago de plataformas, concluyó a $1.951,20, medio punto por debajo del lunes.

Con la caída del dólar mayorista, el BCRA hizo una compra fuerte y las reservas ya se aproximan a los U$S48.700 millones

El dólar mayorista y la mayor compra del BCRA en la era Milei

Los dólares financieros, claves para las empresas, tampoco fueron la excepción a la regla y operaron con caídas generalizadas durante el día. El dólar MEP cedió terreno hasta colocarse en $1.508,10, casi 1% menos que el lunes, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) recortó también $13 para cerrar arriba de los $1.558,39.

Al mismo tiempo, las acciones argentinas rebotaron. Y el riesgo país se posicionó en un nuevo piso de 408 puntos básicos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hizo este martes la mayor adquisición de divisas en la gestión del presidente Javier Milei por 532 millones de dólares y así la entidad financiera pública alcanzó los 48.687 millones de dólares en reservas.

El lunes el BCRA había comprado U$S280 millones y las reservas marcaban U$S48.205 millones. Pero la nueva operación fue para el propio ministro de Economía Luis Caputo "un récord", con la que ya superó los U$S12.000 millones este año.

A pesar de estas fluctuaciones diarias, las tasas implícitas del sistema financiero volvieron a confirmar un sendero de depreciación. Los operadores proyectan un cierre para el dólar mayorista de $1.481 a fines de julio, estirándose hasta alrededor de $1.625 para diciembre.