El dólar cayó a su precio de enero y el BCRA hizo la mayor compra de la era Milei

El mercado cambiario completó este martes 14 de julio una rueda con una caída generalizada de todos los tipos de dólar, que dejó al minorista en $1.495,el valor con el que inició el año. Asimismo, el dólar blue perdió $5 ($1.520) y la merma del mayorista propició una compra de reservas récord en lo que va del gobierno de Javier Milei por parte del BCRA.
En el sector mayorista, el billete verde experimentó un fuerte descenso de $10,50, su mayor contracción en casi 3 meses. Así cerró a $1.471,50 para la venta, precio por debajo incluso del que había alcanzado en junio.
Por su parte, la brecha cambiaria y la distancia respecto al techo de la banda de flotación establecida se incrementó de forma considerable. El margen se estiró hasta alcanzar 24%, consolidando la diferencia más amplia que se haya registrado en más de un mes.
Entre el dólar oficial de bancos, que retrocedió $10, y el dólar blue, la distancia fue de $25. El dólar tarjeta, referencia para consumos en el exterior y pago de plataformas, concluyó a $1.951,20, medio punto por debajo del lunes.
El dólar mayorista y la mayor compra del BCRA en la era Milei
Los dólares financieros, claves para las empresas, tampoco fueron la excepción a la regla y operaron con caídas generalizadas durante el día. El dólar MEP cedió terreno hasta colocarse en $1.508,10, casi 1% menos que el lunes, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) recortó también $13 para cerrar arriba de los $1.558,39.
Al mismo tiempo, las acciones argentinas rebotaron. Y el riesgo país se posicionó en un nuevo piso de 408 puntos básicos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hizo este martes la mayor adquisición de divisas en la gestión del presidente Javier Milei por 532 millones de dólares y así la entidad financiera pública alcanzó los 48.687 millones de dólares en reservas.
El lunes el BCRA había comprado U$S280 millones y las reservas marcaban U$S48.205 millones. Pero la nueva operación fue para el propio ministro de Economía Luis Caputo "un récord", con la que ya superó los U$S12.000 millones este año.
A pesar de estas fluctuaciones diarias, las tasas implícitas del sistema financiero volvieron a confirmar un sendero de depreciación. Los operadores proyectan un cierre para el dólar mayorista de $1.481 a fines de julio, estirándose hasta alrededor de $1.625 para diciembre.