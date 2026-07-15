Una aldea de Yunnan cosecha frutos del cactus

La transformación comenzó en 2021 bajo el liderazgo de Lu Chunhong, secretario del Partido de la aldea, quien regresó a Zhuangzitian después de dos décadas en el sector privado. Lu vio un potencial desaprovechado en el cactus autóctono de la zona, una planta resistente a la sequía cultivada allí desde hace más de 200 años, que nunca había logrado un desarrollo a escala comercial.

Lu creó una cooperativa agrícola mediante la cual el 50% de las ganancias se distribuye entre los agricultores participantes, el 30% se reparte por igual entre todos los habitantes de la aldea y el 20% restante se destina a proyectos de bienestar público.

Este modelo alentó a los residentes a aportar sus tierras a la cooperativa e inició el cultivo de cactus a gran escala.

Para aumentar el valor de esta especie autóctona, Lu impulsó el desarrollo de un sistema integrado de producción que abarca el cultivo de plantines, la asistencia técnica y la compra de productos. Se construyó una planta de procesamiento de 4.000 metros cuadrados para integrar la cosecha, el procesamiento y el almacenamiento, mientras que las asociaciones con la Universidad Agrícola de China, en Beijing, y la Universidad Forestal del Suroeste, en Kunming, Yunnan, permitieron desarrollar 10 productos de alto valor agregado, entre ellos cervezas y enzimas elaboradas a partir de cactus. Este cambio, de vender materias primas a comercializar productos terminados, triplicó con creces el valor de la cosecha.

Habitantes de la aldea cosechan pencas de cactus en Zhuangzitian. YAN YUJIE / CHINA DAILY

La aldea también amplió sus mercados. Sus productos se venden actualmente en varias provincias de China y se exportan a países vecinos.

En agosto de 2025, se exportaron 20 toneladas de pencas de cactus comestibles a Vietnam, el primer envío transfronterizo de este tipo de productos, según la Aduana de Kunming.

El cultivo de cactus en la aldea se expandió el año pasado hasta alcanzar unas 333 hectáreas, con un valor total de producción anual de 15 millones de yuanes.

La aldea también diversificó su economía hacia el turismo. Desde 2022 organiza un Festival anual de Turismo Cultural del Cactus, que atrae a un número creciente de visitantes. En 2025, unas 100.000 personas visitaron la aldea, lo que impulsó de manera significativa el sector gastronómico local.

El aumento de los ingresos también transformó las prácticas agrícolas. El aldeano Zhang Dengyun contó que el ingreso anual de su familia pasó de 100.000 yuanes en 2022 a más de 200.000 yuanes en 2025, además de recibir un dividendo de 30.000 yuanes. Recientemente, la familia incorporó drones comerciales para transportar las pencas de cactus cosechadas a través del difícil terreno montañoso.

“Antes, tardábamos media hora en llevar una canasta de pencas de cactus desde el campo hasta el camión estacionado al borde del camino”, explicó Zhang. “Ahora, con el dron, se pueden transportar dos canastas en apenas dos minutos, lo que mejora enormemente la eficiencia y reduce el esfuerzo físico”.

Otros habitantes se incorporaron al sector de la hospitalidad. Wang Yunxi dirige un restaurante temático dedicado al cactus desde diciembre de 2021, que atrae a aficionados a la gastronomía de toda China. Sin embargo, para Wang la mayor recompensa no es económica. Lo más importante es que volver a su hogar le permite cuidar mejor de sus padres mayores y de sus dos hijos.

La estrategia de desarrollo verde de la aldea de Zhuangzitian también despertó el interés de Vietnam, que comparte frontera con la prefectura autónoma de las etnias zhuang y miao de Wenshan.

Desde 2023, delegaciones vietnamitas visitan con frecuencia la aldea para explorar oportunidades de cooperación.

Truong Cong Le Hoang, miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vietnam, afirmó que la experiencia de la aldea tiene un gran valor para algunas zonas de su país que enfrentan desafíos similares, como el uso ineficiente de la tierra.

Agregó que, al integrar esta industria con el turismo local, el emprendimiento juvenil y la agricultura verde en Vietnam, existe el potencial de desarrollar en el futuro una cadena industrial única e innovadora.

Por YAN YUJIE y LI YINGQING