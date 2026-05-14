El regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher a los escenarios marcó un antes y un después en la historia del rock, y ahora llegará a la pantalla grande y al streaming.
Oasis y el esperado documental de la reunión de los Gallagher que ya tiene fecha de estreno
La icónica banda británica estrenará este año un documental que reúne lo mejor de su última gira. Los detalles a continuación
Tras el éxito arrollador de su gira mundial "Oasis Live '25", la plataforma de streaming Disney ha confirmado oficialmente el lanzamiento de un documental que promete ser uno de los más vistos el año. Cuenta con la producción de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, y a continuación te contamos todo lo que tenés que saber al respecto sobre este estreno.
¿Cuándo se estrena el documental de Oasis?
El estreno mundial de este documental está programado para el 11 de septiembre de 2026. Los fanáticos podrán disfrutar de una experiencia inmersiva única, ya que la película tendrá un lanzamiento limitado en cines de todo el mundo, incluyendo salas IMAX.
Luego, el documental desembarcará en plataformas digitales. En Latinoamérica y el resto del mundo, podrá verse a través de Disney+, mientras que en Estados Unidos también estará disponible en Hulu.
Este documental contará con material exclusivo de Oasis. Por primera vez desde finales de los años 90, Liam y Noel Gallagher se sentaron juntos para una entrevista profunda. Tras 16 años de peleas públicas y silencio absoluto, los hermanos comparten sus sensaciones sobre la gira que los volvió a unir.
El documental está dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace e incluye:
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Acceso total al backstage: imágenes inéditas de los ensayos y la convivencia detrás de escena durante el tour.
Sonido de alta fidelidad: mezclas realizadas por ganadores del Óscar como James Mather y Tarn Willers.
El impacto en los fans: un recorrido por la emoción de las diferentes generaciones que colmaron estadios en Londres, Buenos Aires y el resto del mundo.
"Esta es una historia sobre cómo la música y la composición pueden unir generaciones y países", declaró el productor del documental Steven Knight.
El regreso de Oasis en 2025 fue la segunda gira más taquillera del año, y este documental se posiciona como el broche de oro para cerrar un capítulo que muchos creían imposible: ver a los Gallagher unidos y felices sobre un escenario.