Oasis y el esperado documental de la reunión de los Gallagher que ya tiene fecha de estreno

Luego, el documental desembarcará en plataformas digitales. En Latinoamérica y el resto del mundo, podrá verse a través de Disney+, mientras que en Estados Unidos también estará disponible en Hulu.

Embed - Disney Studios LA on Instagram: "La gran espera terminó. Un nuevo y épico documental del guionista, productor y director nominado a los premios BAFTA® y Oscar®, Steven Knight, dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, contará la historia del reencuentro de Oasis que el mundo entero estaba esperando. Con imágenes inéditas, tanto en el escenario como tras bambalinas, de la gira mundial de estadios de los hermanos Gallagher, que agotó todas las entradas. Llegará a IMAX y a los cines de todo el mundo en septiembre, y se estrenará globalmente a finales de este año por Disney+" View this post on Instagram

Este documental contará con material exclusivo de Oasis. Por primera vez desde finales de los años 90, Liam y Noel Gallagher se sentaron juntos para una entrevista profunda. Tras 16 años de peleas públicas y silencio absoluto, los hermanos comparten sus sensaciones sobre la gira que los volvió a unir.

El documental está dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace e incluye:

Acceso total al backstage: imágenes inéditas de los ensayos y la convivencia detrás de escena durante el tour.

Sonido de alta fidelidad: mezclas realizadas por ganadores del Óscar como James Mather y Tarn Willers.

El impacto en los fans: un recorrido por la emoción de las diferentes generaciones que colmaron estadios en Londres, Buenos Aires y el resto del mundo.

Embed - Oasis - Don't Look Back In Anger (Official HD Remastered Video)

"Esta es una historia sobre cómo la música y la composición pueden unir generaciones y países", declaró el productor del documental Steven Knight.

El regreso de Oasis en 2025 fue la segunda gira más taquillera del año, y este documental se posiciona como el broche de oro para cerrar un capítulo que muchos creían imposible: ver a los Gallagher unidos y felices sobre un escenario.