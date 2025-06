Vetarán el aumento a jubilados si lo vota el Congreso, anunciaron desde el gobierno nacional

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo que “no existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así; y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar”.

El jefe de Gabinete consideró que antes de hablar de jubilaciones es necesaria una reforma laboral “para que existan más trabajadores activos, con una relación razonable de cuatro trabajadores activos por cada jubilado, según las pautas internacionales para un sistema previsional”.