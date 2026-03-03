Renunció la fiscal federal Alejandra Obregón y dejó otra vacante clave en la Justicia Federal

Vacante sensible en la Justicia Federal de Mendoza

La salida por renuncia de la fiscal federal Alejandra Obregón sumó otra vacante sensible en el engranaje de la Justicia Federal de Mendoza, más aún teniendo en cuenta desde que agosto de 2024 comenzó a aplicarse en Mendoza el nuevo Código Procesal Penal, que dota de fuerte protagonismo investigativo a los fiscales.

Siguen pendientes de cobertura otros cuatro cargos en la Justicia Federal de Mendoza.

La vacante de juez titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza data desde noviembre de 2023 cuando Walter Bento fue destituido por mal desempeño y finalmente juzgado y condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción. Está en desarrollo pero en suspenso el concurso 501 para designar al sucesor.

walter bento nahuel bento juicio coimas en mendoza Walter Bento (al fondo) fue condenado a 18 años de cárcel en febrero; en 2023 había dejado vacante el Juzgado Federal 1 por destitución. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

En la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hay tres cargos vacíos por las jubilaciones de Olga Pura Arrabal y Juan Antonio González Macía y el fallecimiento de Alfredo Porras.

Este trámite está frenado en el Consejo de la Magistratura, que debe postular a los aspirantes ante el Poder Ejecutivo Nacional, que podrá recomendar a dos elegidos ante el Senado de la Nación.