Renunció para jubilarse la fiscal federal de Mendoza Alejandra Obregón y dejó una vacante más en la Justicia Federal de Mendoza, que espera tres designaciones en la Cámara Federal de Apelaciones y otra en el juzgado que dejó Walter Bento.
Renunció la fiscal federal Alejandra Obregón y dejó otra vacante clave en la Justicia Federal
Alejandra Obregón renunció al cargo de fiscal federal tras una larga carrera. Esta vacante se suma a otras que el Gobierno de Milei mantiene en distintos cargos
Alejandra Obregón dimitió por escrito y su salida fue aceptada por el Presidente Javier Milei a partir del 1 de febrero último.
En los últimos tiempos trabajó, entre otros casos, en la causa penal por desobediencia judicial contra el director nacional de PAMI, Esteban Leguizamo, por el recorte del vademecum gratuito de medicamentos para jubilados y pensionados.
Vacante sensible en la Justicia Federal de Mendoza
La salida por renuncia de la fiscal federal Alejandra Obregón sumó otra vacante sensible en el engranaje de la Justicia Federal de Mendoza, más aún teniendo en cuenta desde que agosto de 2024 comenzó a aplicarse en Mendoza el nuevo Código Procesal Penal, que dota de fuerte protagonismo investigativo a los fiscales.
Siguen pendientes de cobertura otros cuatro cargos en la Justicia Federal de Mendoza.
La vacante de juez titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza data desde noviembre de 2023 cuando Walter Bento fue destituido por mal desempeño y finalmente juzgado y condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción. Está en desarrollo pero en suspenso el concurso 501 para designar al sucesor.
En la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hay tres cargos vacíos por las jubilaciones de Olga Pura Arrabal y Juan Antonio González Macía y el fallecimiento de Alfredo Porras.
Este trámite está frenado en el Consejo de la Magistratura, que debe postular a los aspirantes ante el Poder Ejecutivo Nacional, que podrá recomendar a dos elegidos ante el Senado de la Nación.