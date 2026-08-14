En una tragedia que provocó una tristeza y conmoción, un argentino murió ahogado mientras practicaba surf en la Isla de Pascua, ubicada a unos 3.700 kilómetros de Chile. La víctima se encontraba en un sector de rompientes de alto riesgo, donde habría sufrido un inconveniente para realizar una maniobra.
Tragedia en Chile: quién es el argentino que murió ahogado mientras realizaba surf en la Isla de Pascua
La tragedia del argentino generó repercusión entre los habitantes de la isla de Chile, especialmente entre quienes compartían con él la afición por el surf
En este contexto, el número de emergencias 137 recibió una alerta por parte del hospital local sobre el ahogamiento de un hombre, por lo que la Armada envió una patrulla de Policía Marítima y una moto de agua en dirección a la escena del hecho.
Cuando las autoridades de Chile llegaron al lugar, constataron que los dos amigos de la víctima lograron rescatar al surfista y luego lo derivaron en ambulancia al nosocomio de Rapa Nui (nombre del archipiélago en el idioma de los nativos), donde los médicos intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero confirmaron su muerte.
Tragedia en Chile: quién era el argentino que murió ahogado
Se informó que el argentino ahogado en Chile es Gonzalo Balado, un surfista de 40 años, que hacía varios años vivía en ese lugar junto a su pareja, Yamileth Pasmiño.
La tragedia ocurrió alrededor de las 16.30 del martes cuando Balado, quien era conocido entre la comunidad isleña como “El Che” o “Gonchi”, estaba en el agua con otras dos personas.
Tragedia en Chile: cómo fue el hecho y cómo avanza la investigación
De acuerdo a las primeras averiguaciones, la causa del deceso fue asfixia por sumersión, al tiempo que efectivos de la Policía de Investigaciones llevaban a cabo distintas pericias.
Gonzalo Balada vivía en la isla desde hace años y era un apasionado del surf, según describieron sus amigos: "Era un surfista de las grandes olas".
Además, se desempeñaba como cocinero en un restaurante que tenía junto a su novia, mientras que se desconoce si la familia de la víctima decidirá despedirlo en Rapa Nui o repatriar sus restos a la Argentina.
En pocas palabras
- Tragedia en Chile: Un surfista argentino, Gonzalo Balado, murió ahogado practicando surf en la Isla de Pascua.
- Rescate fallido: A pesar de los esfuerzos de sus amigos y del personal médico, no pudieron reanimarlo tras sufrir un inconveniente en una zona de alto riesgo.
- Comunidad consternada: La víctima, conocida como "El Che" o "Gonchi", vivía hace años en la isla y era un apasionado del surf, dejando consternada a la comunidad local.