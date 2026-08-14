Tragedia en Chile: quién es el argentino que murió ahogado mientras realizaba surf en la Isla de Pascua

Tragedia en Chile: quién era el argentino que murió ahogado

Se informó que el argentino ahogado en Chile es Gonzalo Balado, un surfista de 40 años, que hacía varios años vivía en ese lugar junto a su pareja, Yamileth Pasmiño.

La tragedia ocurrió alrededor de las 16.30 del martes cuando Balado, quien era conocido entre la comunidad isleña como “El Che” o “Gonchi”, estaba en el agua con otras dos personas.

Tragedia en Chile: cómo fue el hecho y cómo avanza la investigación

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la causa del deceso fue asfixia por sumersión, al tiempo que efectivos de la Policía de Investigaciones llevaban a cabo distintas pericias.

Gonzalo Balada vivía en la isla desde hace años y era un apasionado del surf, según describieron sus amigos: "Era un surfista de las grandes olas".

Además, se desempeñaba como cocinero en un restaurante que tenía junto a su novia, mientras que se desconoce si la familia de la víctima decidirá despedirlo en Rapa Nui o repatriar sus restos a la Argentina.