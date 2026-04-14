El FMI recortó la proyección de crecimiento para Argentina y advirtió que la inflación será más alta

fmi El FMI espera que la inflación sea de 30,5%, casi el doble del calculado 6 meses atrás (16,5%).

Para el FMI, la inflación al alza y el "peso" de la guerra

Uno de los puntos más sensibles del reporte es el ajuste en la estimación de inflación. El FMI advirtió que el aumento global en los precios de las materias primas y la energía está presionando las metas locales. En este sentido, el organismo instó al gobierno a profundizar las políticas de estabilización para evitar que el índice de precios se desancle aún más.

El "peso global de la guerra" fue el factor determinante en este nuevo cálculo. Para el Fondo, la interrupción de suministros clave ha generado una onda expansiva que encarece el crédito y reduce la demanda externa, afectando directamente la balanza comercial argentina.

Entre los "mejores" de una región debilitada

A pesar del recorte en medio punto del PBI, no todas las noticias son negativas para el equipo económico. El informe de Perfil y Ámbito destaca que, comparativamente, Argentina sigue mostrando una resiliencia superior a la de varios de sus vecinos.

"Aunque se redujo el crecimiento esperado, Argentina se sitúa todavía entre las economías con mejor desempeño regional para este ciclo", señala el documento técnico.

Esto se debe, en parte, al rol de exportador de granos del país, que logra compensar parcialmente el encarecimiento de las importaciones energéticas con los altos precios internacionales de los commodities.

Para el FMI, el gran desafío de Argentina en lo que resta del 2026 será equilibrar la necesidad de crecimiento con el cumplimiento de las metas fiscales acordadas. El organismo subrayó que las consecuencias mundiales de la guerra obligan a los países deudores a ser "extremadamente cautelosos" con el gasto público y la acumulación de reservas.

Las cifras del informe del FMI

Recorte del PBI: -0,5% respecto a la proyección anterior.

Inflación: revisada al alza por el impacto en los costos de energía.

Contexto Regional: Argentina mantiene un desempeño superior al promedio de Sudamérica.

Factor Externo: la guerra sigue siendo el principal lastre para el crecimiento global.