Un operario, mayor de edad, cuya identidad aún no fue informada de forma oficial, falleció este miércoles al mediodía luego de sufrir un grave accidente laboral en Guaymallén. Sus propios compañeros lo trasladaron de inmediato hasta el Hospital Central, de Ciudad.
Tragedia en Guaymallén: un operario murió aplastado por una carga industrial
El hecho ocurrió en una metalúrgica de San Francisco del Monte y Primitivo de la Reta de Guaymallén. La víctima ingresó sin signos vitales al Hospital Central
El trágico episodio se registró alrededor de las 11.40 en el interior de una empresa dedicada a la tornería y metalúrgica industrial, ubicada en la intersección de las calles San Francisco del Monte y Primitivo de la Reta, de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Según las primeras actuaciones a cargo de las autoridades judiciales y policiales de la Comisaría 45°, el siniestro ocurrió en momentos en que el personal de la firma realizaba tareas de movimiento de insumos pesados.
El diagnóstico en el Hospital Central
Por causas que actualmente son objeto de investigación, una de las cargas se desprendió y cayó directamente sobre el trabajador, provocándole un severo aplastamiento.
Ante la gravedad de la situación, los propios compañeros de la víctima lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Central.
A pesar de los esfuerzos por asistirlo, el médico de guardia constató el deceso del operario, quien llegó sin signos vitales al centro asistencial. Precisó que la causa de muerte fue un aplastamiento torácico.
En el lugar del hecho trabajó personal policial y de Científica para realizar los peritajes correspondientes bajo las directivas de la oficina fiscal de jurisdicción.