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Accidente laboral

Tragedia en Guaymallén: un operario murió aplastado por una carga industrial

El hecho ocurrió en una metalúrgica de San Francisco del Monte y Primitivo de la Reta de Guaymallén. La víctima ingresó sin signos vitales al Hospital Central

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
El operario fue trasladado desde la empresa de Guaymallén al Hospital Central de Ciudad.

El operario fue trasladado desde la empresa de Guaymallén al Hospital Central de Ciudad.

Un operario, mayor de edad, cuya identidad aún no fue informada de forma oficial, falleció este miércoles al mediodía luego de sufrir un grave accidente laboral en Guaymallén. Sus propios compañeros lo trasladaron de inmediato hasta el Hospital Central, de Ciudad.

El trágico episodio se registró alrededor de las 11.40 en el interior de una empresa dedicada a la tornería y metalúrgica industrial, ubicada en la intersección de las calles San Francisco del Monte y Primitivo de la Reta, de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según las primeras actuaciones a cargo de las autoridades judiciales y policiales de la Comisaría 45°, el siniestro ocurrió en momentos en que el personal de la firma realizaba tareas de movimiento de insumos pesados.

El operario fue trasladado hasta el Hospital Central donde el m&eacute;dico de guardia constat&oacute; su muerte por aplastamiento.

El operario fue trasladado hasta el Hospital Central donde el médico de guardia constató su muerte por aplastamiento.

El diagnóstico en el Hospital Central

Por causas que actualmente son objeto de investigación, una de las cargas se desprendió y cayó directamente sobre el trabajador, provocándole un severo aplastamiento.

Ante la gravedad de la situación, los propios compañeros de la víctima lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Central.

A pesar de los esfuerzos por asistirlo, el médico de guardia constató el deceso del operario, quien llegó sin signos vitales al centro asistencial. Precisó que la causa de muerte fue un aplastamiento torácico.

En el lugar del hecho trabajó personal policial y de Científica para realizar los peritajes correspondientes bajo las directivas de la oficina fiscal de jurisdicción.

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