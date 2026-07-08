Tragedia en Guaymallén: un operario murió aplastado por una carga industrial

El operario fue trasladado hasta el Hospital Central donde el médico de guardia constató su muerte por aplastamiento. Foto: archivo

El diagnóstico en el Hospital Central

Por causas que actualmente son objeto de investigación, una de las cargas se desprendió y cayó directamente sobre el trabajador, provocándole un severo aplastamiento.

Ante la gravedad de la situación, los propios compañeros de la víctima lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Central.

A pesar de los esfuerzos por asistirlo, el médico de guardia constató el deceso del operario, quien llegó sin signos vitales al centro asistencial. Precisó que la causa de muerte fue un aplastamiento torácico.

En el lugar del hecho trabajó personal policial y de Científica para realizar los peritajes correspondientes bajo las directivas de la oficina fiscal de jurisdicción.