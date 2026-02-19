Inicio Policiales presos
Quiénes son los dos presos por intento de homicidio que se fugaron en Tunuyán

Enrique Vega Acosta y Víctor Bravo Morón escaparon este jueves a las 11. Un penitenciario murió descompensado durante el operativo de búsqueda

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Víctor Bravo Morón y Enrique Acosta Vega escaparon de la Alcaidía de Tunuyán donde estaban presos

Dos delincuentes se escaparon este jueves de la Alcaidía de Tunuyán aproximadamente a las 11 de la mañana y la Policía los busca intensamente en todo el departamento. Se trata de Enrique Vega Acosta y Víctor Bravo Morón, dos peligrosos presos imputados por intento de homicidio.

Mientras se realizaba un operativo cerrojo para dar con los fugados, un penitenciario se descompensó y falleció.

Los prófugos habrían sido vistos por última vez en las cercanías de las calles 25 de Noviembre y Melchor Villanueva del departamento.

Víctor Bravo Morón, uno de los dos prófugos.

Los dos delincuentes fueron detenidos en enero pasado

Según trascendió, Vega Acosta y Bravo Morón fueron detenidos el 11 de enero cuando quedaron sindicados como autores de una grave agresión con palos contra Rodrigo Costilla Moreno en el interior del asentamiento Rodrigo. La víctima quedó gravemente herida por los golpes recibidos.

Los sospechosos fueron acuchillados durante un enfrentamiento y fueron detenidos en las calles Francisco Delgado y Derqui, según informó El Cuco Digital.

Enrique Vega Acosta, el otro prófugo.

Los fugados fueron imputados por homicidio simple en grado de tentativa y trasladados a la Alcaidía de Tunuyán, desde donde este jueves lograron escapar.

Operativo de búsqueda en marcha

La Policía trabaja intensamente por estas horas con el fin de dar con el paradero de los delincuentes. Por Tunuyán circulan varias patrullas, se estableció la cobertura de puntos estratégicos y se realizan rastrillajes a pie en distintas zonas del departamento.

Ambos son considerados peligrosos por los antecedentes de violencia que motivaron su detención original y, además, por su reincidencia.

