Explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería y hay tres heridos con quemaduras

La ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar del hecho y dialogó con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no dio declaraciones a la prensa.

Personal de Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, la Policía Federal, el jefe de explosivos del mismo cuerpo, así como el superintendente de bomberos, oficial superior de investigaciones y personal de la división de la unidad de investigación antiterrorista.

El llamado alerta al 911 fue realizado a las 13.24, momento en que dieron asistencia el SAME y los primeros efectivos.

Según se conoció, el destinatario del paquete sería el ex Comandante Mayor Diego Gasparutti que fue director de la escuela entre 2021 y 2022, mientras que actualmente se encuentra retirado, desde hace cuatro meses, y este mediodía ingresó al establecimiento para retirar el paquete que detonó.

El hecho se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, bajo la responsabilidad de Verónica Lara, que dispuso actuaciones a cargo de PFA, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

Los efectivos llevaron a cabo la detonación de un segundo paquete que no tenía explosivos en su interior y el caso, hasta el momento, fue caratulado como “Estrago e intimidación pública”.