Violencia sin fin: un chico fue apuñalado a la salida de la escuela y hay menores detenidos

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Un dato que la policía quiso dejar bien claro para no generar una alarma innecesaria en la comunidad educativa es que, si bien el herido es alumno de la mencionada escuela, el episodio no tuvo absolutamente nada que ver con la institución; no pasó adentro del edificio ni en la puerta, sino que fue un incidente estrictamente callejero.

Tres detenidos por el chico apuñalado a la salida de la escuela: dos son menores

Justo cuando había efectivos haciendo sus recorridas habituales por el centro comercial, se armó un operativo cerrojo y no les dieron chance de escapar: a las pocas cuadras, los uniformados les cerraron el paso y atraparon a todos los sospechosos.

Los demorados son un adolescente de 15 años, quien sería el que manejaba el cuchillo, otro menor que andaba con él y un joven de 19 años que fue llevado a la comisaría para chequear sus antecedentes.

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La Justicia investiga y ordenó que Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales junte todas las pruebas posibles. Para terminar de entender por qué se armó el lío y cuál fue el motivo de la agresión, los investigadores están mirando las cámaras del 911 y también las de las casas de los vecinos.

Además, se están tomando testimonios a los testigos que vieron el ataque y a la familia de la víctima.