Tres apostadores del Quini 6 se convirtieron en millonarios en el sorteo 3364 de este domingo 12 de abril de 2026 y se alzaron con más de $700 millones cada uno. Esta sería una simple y feliz noticia como otras del Quini 6, sin embargo un llamativo detalle de los ganadores sorprendió a todos: dos de ellos jugaron en la misma agencia.
A su vez, los ganadores del Quini 6 de este sorteo de domingo consiguieron los seis aciertos en la modalidada "La Segunda" del popular concurso con los números 03 – 08 – 17 – 18 – 32 – 42.
Quini 6: 2 de los 3 ganadores del sorteo millonario del domingo jugaron en la misma agencia
Lo sorprendente de este sorteo de domingo del Quini 6 no tan sólo fue la impresionante cifra que se llevaron los apostadores, sino que dos de ellos compraron el ticket ganador en la misma agencia de quinielas y loterías.
- los dos son de la localidad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe
- ambos compraron la boleta ganadora en la agencia situada en la calle Simón de Iriondo 2944
- el tercero es de la localidad de Virasoro, provincia de Corrientes, y adquirió la boleta ganadora en la agencia 00062-109 de calle Lavalle 2493
- los tres se repartieron un pozo de $713.630.458,80 cada uno
Quini 6: los ganadores y resultados del sorteo 3364 del domingo 12 de abril
El Quini 6, organizado por la Lotería de Santa Fe, realizó este domingo 12 de abril de 2026 su sorteo 3364 y estos fueron los resultados del resto de sus distintas modalidades:
- Tradicional: 6 aciertos con pozo vacante de más de $2.840 millones (01 - 14 - 33 - 38 - 41 - 44)
- Revancha: también vacante, con un pozo acumulado superior a $1.600 millones (13 - 19 - 22 - 25 - 40 - 41)
- Siempre Sale: 119 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $3 millones (05 - 08 - 14 - 22 - 26 - 36)
- Pozo Extra: 4.008 ganadores con premios de $38.672 cada uno (01 - 03 - 08 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 22 - 25 - 32 - 33 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44)