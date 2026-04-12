El Quini 6 realiza este domingo 12 de abril de 2026 el sorteo 3364, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3364 del domingo 12 de abril
- TRADICIONAL
01 - 14 - 33 - 38 - 41 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.840.995,80)
15 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.840.995,80
1.079 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.848,45
- LA SEGUNDA
03 - 08 - 17 - 18 - 32 - 42
3 GANADORES 6 aciertos ($713.630.458,80): 2 de Esperanza (Santa Fe) y 1 de Virasoro (Corrientes)
112 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $380.490,51
4.768 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $3.000
- REVANCHA
13 - 19 - 22 - 25 - 40 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.608.013.134)
- SIEMPRE SALE
05 - 08 - 14 - 22 - 26 - 36
119 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.212.905,16
38 de Buenos Aires, 29 de Córdoba, 11 de Santa Fe, 8 de Capital Federal, 6 de Entre Ríos, 3 de Neuquén, 3 de San Juan, 3 de San Luis, 2 de Santa Cruz, 2 de Santiago del Estero, 2 de Chubut, 2 de Río Negro, 2 de Chaco, 2 de La Rioja, 2 de Misiones, 1 de La Pampa, 1 de Salta, 1 de Corrientes y 1 de Mendoza
- POZO EXTRA
01 - 03 - 08 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 22 - 25 - 32 - 33 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44
4.008 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $38.672,65)
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15