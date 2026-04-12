15 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.840.995,80

1.079 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.848,45

LA SEGUNDA

03 - 08 - 17 - 18 - 32 - 42

3 GANADORES 6 aciertos ($713.630.458,80): 2 de Esperanza (Santa Fe) y 1 de Virasoro (Corrientes)

112 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $380.490,51

4.768 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $3.000

REVANCHA

13 - 19 - 22 - 25 - 40 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.608.013.134)

SIEMPRE SALE

05 - 08 - 14 - 22 - 26 - 36

119 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.212.905,16

38 de Buenos Aires, 29 de Córdoba, 11 de Santa Fe, 8 de Capital Federal, 6 de Entre Ríos, 3 de Neuquén, 3 de San Juan, 3 de San Luis, 2 de Santa Cruz, 2 de Santiago del Estero, 2 de Chubut, 2 de Río Negro, 2 de Chaco, 2 de La Rioja, 2 de Misiones, 1 de La Pampa, 1 de Salta, 1 de Corrientes y 1 de Mendoza

POZO EXTRA

01 - 03 - 08 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 22 - 25 - 32 - 33 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44

4.008 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $38.672,65)

quini 6 sorteo resultados ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3364 del domingo 12 de abril.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: