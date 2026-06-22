La isla de América del Sur que se volvió estratégica para China: es la más aislada del mundo

En el último año un consorcio de empresas chinas ha puesto sobre la mesa una oferta que Chile ha buscado durante décadas: llevar internet de alta velocidad esta isla de América del Sur y al archipiélago Juan Fernández. La propuesta, que no tendría costo para el Estado chileno, llegó en el marco de las negociaciones del proyecto de cable submarino Chile–China Express.

Actualmente, la isla Rapa Nui depende de forma casi exclusiva de la conectividad satelital de Starlink, empresa estadounidense, para acceder a internet de banda ancha. En este contexto, Rapa Nui aparece como un punto estratégico dentro de un proyecto mayor de cable submarino transpacífico, no como un objetivo aislado.

Una hermandad que China quiere alimentar

Según la CELAC, las culturas de la Isla de Pascua y China están hermanadas por sus respectivas tradiciones milenarias y sus construcciones líticas, un fenómeno que explicaría el interés del turismo chino por visitar el territorio insular poblado más remoto del mundo.

La agencia estatal china Xinhua y la Dirección de Turismo de Rapa Nui han elaborado informes comparando la monumentalidad de los moáis con los Guerreros de Terracota de la dinastía Qin.

China utiliza este interés por el pasado histórico compartido y el profundo respeto a los ancestros, central tanto en la cultura rapanui como en la asiática, como un puente de diplomacia cultural (soft power) para justificar su presencia e inversiones turísticas en la comunidad local.