Rosalía arribó a la Argentina en medio de un fuerte operativo y un gran hermetismo

La cantante española aterrizó junto a Loli Bahía, su novia modelo que la acompaña en su gira de presentación de su disco Lux.

Por el momento, se conocieron fotos de su llegada en las que aparece con una mirada seria ante la cámara.

Cabe recordar que en los últimos días Rosalía quedó en medio de una polémica por haber compartido en su perfil de TikTok un video de Mía Khalifa que celebraba el triunfo de España en el Mundial 2026 y cuestionaba a la Argentina.

Por esa razón, la artista eliminó el repost de su perfil y salió a pedir disculpas públicas en sus perfiles oficiales. “Solo tengo amor por Argentina”, escribió en una historia de Instagram, acompañando la frase con un corazón.

Ahora, se prepara para los recitales que tiene programados en el Arena de Buenos Aires.

La española se presentará este sábado 1 de agosto en el microestadio de Villa Crespo y repetirá el 2, 4, y 6, con entradas completamente agotadas.

Rosalía se cruzó con un fanático argentino en Chile y esta fue su reacción

Antes de su llegada a Buenos Aires, Rosalía se cruzó con un fan argentino en Chile, donde estuvo durante unos días por los shows que dio en Santiago.

En el video, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, se lo ve al fan acercarse a Rosalía mientras ella lo saluda. Visiblemente emocionado, se sacó los anteojos y le dijo: “Es realidad, es la Rosalía. Me muero, qué linda que sos”.

Con una sonrisa, la cantante le respondió: “Igual tú”. Después de ese intercambio, el admirador aprovechó para llevarle tranquilidad tras la controversia que protagonizó la semana pasada. “No hay conflicto, Argentina te quiere, te esperamos”, aseguró.