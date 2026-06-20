Juan Otero salió con los tapones de punta y defendió a su mamá, Florencia Peña tras la ola de críticas que recibió luego de confirmar erróneamente la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.
Polémico descargo del hijo de Florencia Peña tras las críticas a su mamá: "La atacan por..."
Juan Otero, hijo de Florencia Peña, encendió las redes sociales con un feroz mensaje defendiendo a la actriz. ¿Qué dijo?
A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Juan Otero publicó un feroz descargo elogiando las aptitudes maternales de Florencia Peña y cuestionando los comentarios en contra de la actriz. "Qué decirte ma... sos la mejor madre que un hijo puede tener. Sos esa persona que siempre va a tirar y empujar para el lado que le haga bien a todos. Sos una madre compañera, comprensiva, amiga por momentos, pero sobre todo muy amorosa y afectiva. Lo mejor que tenés que es que siempre caes parada y aunque te intenten bajar jamás va a suceder porque tenés ángel y eso no lo tienen todos", arrancó Juan orgullloso de su mamá.
"También me detengo a hacer esta publicación para entender dónde estamos parados como sociedad. Donde nos paramos a la hora de violentar a una persona de la forma en la que se lo hizo. Se entiende la consecuencia por el error, pero tanto odio, tanto, puede generar una persona que se equivoca y pide disculpas?" siguió y redobló con todo.
"O es porque estamos hablando de una persona libre, honesta, feminista, luchadora y MUJER. Que creo que eso es lo importante acá. Se la ataca por ser mujer, pero qué mujer eh. Una mujer que acompañó a lo largo de su vida muchas luchas, que defendió siempre sus ideas, y que sobre todo fue leal a ella misma. No tengo más nada que decir que midamos un poco las palabras, y fijémonos si realmente les molesta el error o sien realidad nos molesta que el error lo cometa una mujer de estas características", cerró sin filtros.
El pedido de disculpas de Florencia Peña a la familia Messi
A través de su cuenta de Instagram, Florencia Peña se disculpó con la familia de Lionel Messi luego de haber confirmado erroneamente la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección.
"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.
En el mismo posteo sostuvo que la información falsa "me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".
Sin embargo, aclaró que asume su parte de responsabilidad: "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".