Polémico descargo del hijo de Florencia Peña tras las críticas a su mamá: "La atacan por..."

Juan Otero defendió a Florencia Peña tras las críticas.

"O es porque estamos hablando de una persona libre, honesta, feminista, luchadora y MUJER. Que creo que eso es lo importante acá. Se la ataca por ser mujer, pero qué mujer eh. Una mujer que acompañó a lo largo de su vida muchas luchas, que defendió siempre sus ideas, y que sobre todo fue leal a ella misma. No tengo más nada que decir que midamos un poco las palabras, y fijémonos si realmente les molesta el error o sien realidad nos molesta que el error lo cometa una mujer de estas características", cerró sin filtros.

El pedido de disculpas de Florencia Peña a la familia Messi

A través de su cuenta de Instagram, Florencia Peña se disculpó con la familia de Lionel Messi luego de haber confirmado erroneamente la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección.

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.

En el mismo posteo sostuvo que la información falsa "me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".

Sin embargo, aclaró que asume su parte de responsabilidad: "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".