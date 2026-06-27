La actitud de Florencia Peña con Nico Occhiato que nadie esperaba

Florencia Peña dejó de seguir a Nico Occhiato.

Si bien Florencia preferiría llegar a un acuerdo, en las últimas horas los sequdores quedaron impactados al confirmar que ya no sigue ni a la cuenta de Luzu TV ni a Nicolas Occhiato en instagram mientras que el conductor sí sigue a Florencia.

Florencia Peña furiosa con Nicolás Occhiato

Florencia Peña habló en Intrusos y reveló cómo está su vínculo con Occhiato lanzando filosas indirectas contra el dueño de Luzu.

"Somos personalidades distintas, creo que él está aprendiendo, puedo no estar de acuerdo, pero él es el dueño del canal. Banco lo que creó (Luzu), pero yo también soy una persona con un corazón", dijo luego de que le resaltaran que Occhiato no la apoyó.

No se vio empatía de él", le comentaron. "Eso se lo tienen que preguntar a él, yo defiendo a mis amigos, yo hubiese echo otra cosa", redobló indignada.

Florencia Peña deprimida

Tras su impactante desvinculación de Luzu TV luego de sus dichos sobre Jorge Messi, Florencia Peña estaría a travesando uno de los peores momentos de su vida.

A pesar del mensaje que recibió por parte de Celia Messi disculpándola, Florencia Peña está muy triste y no está recibiendo llamadas según reveló Paula Varela en Intrusos.

“Está muy mal, más allá de una angustia pasajera o una tristeza del momento, está mal de verdad”, arrancó tras comunicarse con el círculo íntimo de la actriz. “Me dijeron ‘si no quieren a Florencia internada, paren un poco la pelota’”, siguió sobre la preocupación que tienen sus seres queridos.

Florencia Peña deprimida e incomunicada.

Además, en las últimas horas se confirmó que Florencia Peña habría decidido no iniciar acciones legales contra Nicolás Occhiato y Luzu TV y buscaría llegar a un acuerdo con el empresario.