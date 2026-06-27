La impactante reacción de Jesica Cirio tras su pedido de detención

JesicaCirio cerró su cuenta de Intagram.

Días antes, Jesica publicó un descargo defendiéndose de las acusaciones y asegurando que el material que se ve en la grabación fue editado y manipulado.

Qué dijo Jesica Cirio tras los videos mostrando dólares

"Se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó la modelo en su comunicado.

“Las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, siguió.

“Trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”, afirmó sobre el origen de su patrimonio.

Imputada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Actualmente, la modelo está imputada en la causa contra Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y, por ese motivo, esta investigación busca determinar si participó en maniobras de blanqueo de activos y si puede justificar el incremento de un patrimonio desproporcionado.

En el marco de estas averiguaciones, la Justicia realizó los allanamientos a sus propiedades con el objetivo de rastrear documentación y dinero, dado que la investigación apunta a determinar cómo adquirieron sus inmuebles y bienes personales.