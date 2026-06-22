La llamativa respuesta de Jesica Cirio tras sus videos con bolsos de dólares

El descargo de Jesica Cirio tras sus escandalosos videos.

Las críticas y cuestionamientos sobre la procedencia y origen de los dóalres no tardaron en llegar por lo que Jesica habló asegurando que ha sido amenazada y que partes del video habrían sido editadas.

El descargo de Jesica Cirio

"Se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó la modelo en su comunicado.

“Las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, siguió.

“Trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”, afirmó sobre el origen de su patrimonio.

Jesica Cirio habló de su viaje de lujo a Madrid

Jesica volvió a ser noticia de todos los portales por su lujoso viaje a Europa. Acompañda por su hija Chloé y una amiga, Jesica viajó a Madrid para disfrutar de un viaje de chicas y compras, y su paso por una de las tiendas favoritas de las celebrities internacionales no pasó desapercibido.

En Puro Show, Pochi de Gossipeame mostró la foto que una argentina tomó de Jesica Cirio en la caja."Me cuentan que Jésica está en un local de ropa de una las marcas más famosas, que no es de las más accesibles y está muy de moda, y me cuentan que está en esa tienda ahora y que elige ropa sin parar y no se la prueba", arrancó. "La compra solo en esta tienda en Madrid estamos hablando de 4 mil euros", dijo sobre el exorbitante gasto.

Ahora, tras la polémica que generaron las imágenes, Jesica Cirio rompió el silencio en Intrusos y aseguró que se encuentra alejada de los medios y sin estar al tanto de las noticias sobre su vida.