¡Escándalo internacional! Los mensajes privados de Mauro Icardi hablando mal de Turquía

El chat de Mauro Icardi hablando mal de Turquía.

"Lástima que estoy en un país de mier.. que ni a la esquina puedo salir. Pero ya cuando me vaya veré si hago como vos...", sigue Icardi furioso en otra de las capturas que publicó Yanina Latorre.

¿Mauro Icardi y Wanda Nara juntos en Miami?

Tras publicar fotos junto a su hijo menor retirando la visa para poder salir del país, en Intrusos revelaron que Mauro Icardi también estaría organizando un viaje a Miami.

"Mauro Icardi pidió permiso judicial para llevarse a Francesca e Isabella a Miami el 5 de julio y le ofreció a Wanda Nara hacer la entrega de las pequeñas en Estados Unidos", lanzó Paula Varela.

A pesar de su batalla judicial por el pago de la cuota alimentaria, la panelista reveló que Wanda Nara estaría de acuerdo y se verían todos en Miami donde el jugador llegaría con la China Suárez.

Wanda Nara furiosa con Mauro Icardi por ir a bailar

Wanda Nara explotó de furia en su cuenta de X y trató a Mauro Icardi de borracho e irresponsable en medio de la batalla judicial contra el jugador por el pago de la cuota alimentaria.

“Peor es mostrarse borracho en discotecas cuando un club te pidió de mil modos que no pasara más. En mi gestión no recuerdo fotos borracho jamás. Eso es preocupante, más un papa que ve a sus hijas tan poco que se la pase en una discoteca y al otro día durmiendo todo el día. ¿Por qué trasnocho de los pelos en una discoteca? Un horror", escribió Wanda Nara indignada.