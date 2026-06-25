Qué le dijo Mauro Icardi a Ekaterina Ojeda a espaldas de la China Suárez

"Icardi va de nuevo y se le vuelve acercar y le dice ‘sos la mujer más hermosa que vi’", siguió provocando la explosiva reacción de la China Suárez que comenzó a gritar y pedir que la retiraran del establecimiento.

La pelea secreta entre la China Suárez y Mauro Icardi tras el escándalo en el boliche

Yanina Latorre confirmó la crisis entre el jugador y la China Suárez tras lo sucedido.

“Esta mañana se escucharon gritos de la China, me cuenta una vecina de la casa de los sueños”, arrancó Yanina en sus stories de Instagram. "Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”, agregó.

La reacción de la China Suárez tras la aparición de Ekaterina Ojeda en televisión.

“La semana pasada... después del episodio de Tequila.... se pelearon, ella parece que se fue a su casa de San Jorge... pero ahora que trascendió todo... ella enloqueció”, siguió sobre la reacción de la China Suárez luego de que todo saliera a la luz.