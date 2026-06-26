La China Suárez y Mauro Icardi salieron de fiesta el jueves por la noche y protagonizaron un escándalo en el boliche Tequila, donde la actriz tuvo un ataque de celos al ver al jugador cerca de Ekaterina Ojeda.
La confesión de Ekaterina que enfurecerá a la China Suárez: "Me escribió..."
La joven que conquistó a Mauro Icardi en un boliche siguió hablando y lo prendió fuego. Todos los detalles
La joven de 25 años que captó la atención de Mauro Icardi y provocó el enojo de la China Suárez rompió el silencio y lo prendió fuego revelando que trató de besarla.
“Nos invitaron los amigos, él estaba solo y después llegó ella. Él me dio charla de boliche”, contó Ekaterina al describir cómo comenzó el intercambio con el jugador del Galatasaray aunque aseguró que no dejó que la besarla.
Como si no fuera suficiente, Ekaterina habló con Marina Calabró y reveló que tras lo sucedido el amigo que estaba con Mauro Icardi la contactó al otro día para coincidir todos en el mismo lugar. "¿A dónde se sale hoy?", le consultó el confidente del jugador.
Qué le dijo Mauro Icardi a Ekaterina Ojeda a espaldas de la China Suárez
Yanina Latorre dio detalles del intercambio entre el futbolista y la rubia que desató la furia de ex protagonista de Casi Ángeles.
"La primera vez que se acerca Icardi a servirse un trago, le dice a Ekaterina ‘me encantás, pero ojo que por acá está Eugenia’", arrancó Yanina en SQP. Lejos de dejarlo ahí, el ex de Wanda fue por más y redobló la apuesta.
"Icardi va de nuevo y se le vuelve acercar y le dice ‘sos la mujer más hermosa que vi’", siguió provocando la explosiva reacción de la China Suárez que comenzó a gritar y pedir que la retiraran del establecimiento.
La pelea secreta entre la China Suárez y Mauro Icardi tras el escándalo en el boliche
Yanina Latorre confirmó la crisis entre el jugador y la China Suárez tras lo sucedido.
“Esta mañana se escucharon gritos de la China, me cuenta una vecina de la casa de los sueños”, arrancó Yanina en sus stories de Instagram. "Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”, agregó.
“La semana pasada... después del episodio de Tequila.... se pelearon, ella parece que se fue a su casa de San Jorge... pero ahora que trascendió todo... ella enloqueció”, siguió sobre la reacción de la China Suárez luego de que todo saliera a la luz.