¡Se supo! El contundente mensaje de Marley a Nico Occhiato tras la salida de Florencia Peña

En medio de rumores sobre una posible demanda de Florencia Peña a Nico Occhiato y Luzu TV, Marley rompió el silencio y habló de su futuro en el canal de streaming.
Tras la escandalosa desvinculación de Florencia Peña luego de anunciar erroneamente la muerte de Jorge Messi, llamó la atención el silencio de Marley ante la situación de su compañera de programa.
Ahora, Ángel de Brito se comunicó con el conductor quien reveló qué pasará con "El show del verano" en Luzu. "Sin Flor no hay show del verano. La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", dijo Marley a través de un mensaje.
"Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto", agregó luego al ser consultado por el supuesto distanciamiento que estaría teniendo con la actriz.
Preocupación por la salud de Florencia Peña
Aseguran que Florencia Peña está atravesando uno de los peores momentos de su vida.
A pesar del mensaje que recibió por parte de Celia Messi disculpándola, Florencia Peña está muy triste y no está recibiendo llamadas según reveló Paula Varela en Intrusos.
“Está muy mal, más allá de una angustia pasajera o una tristeza del momento, está mal de verdad”, arrancó tras comunicarse con el círculo íntimo de la actriz. “Me dijeron ‘si no quieren a Florencia internada, paren un poco la pelota’”, siguió sobre la preocupación que tienen sus seres queridos.
Además, en las últimas horas se confirmó que Florencia Peña habría decidido no iniciar acciones legales contra Nicolás Occhiato y Luzu TV y buscaría llegar a un acuerdo con el empresario.
Florencia Peña enojada con Nicolás Occhiato
Florencia Peña habló en Intrusos y reveló cómo está su vínculo con Occhiato lanzando filosas indirectas contra el dueño de Luzu.
"Somos personalidades distintas, creo que él está aprendiendo, puedo no estar de acuerdo, pero él es el dueño del canal. Banco lo que creó (Luzu), pero yo también soy una persona con un corazón", dijo luego de que le resaltaran que Occhiato no la apoyó.
No se vio empatía de él", le comentaron. "Eso se lo tienen que preguntar a él, yo defiendo a mis amigos, yo hubiese echo otra cosa", redobló indignada.