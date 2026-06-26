En medio del escándalo que se generó tras la filtración de videos donde se ve a Jesica Cirio mostrando bolsas y valijas llenas de dólares, habló una ex empleada que trabajó para la modelo y su ex marido Elías Picirillo.
La ex cocinera de Jesica Cirio rompió el silencio: "Vi mochilas llenas de..."
El impactante testimonio de una ex empleada que trabajó en la casa de Jesica Cirio y Elias Piccirilo. Todos los detalles
En el programa Primicias Ya, la cocinera dio su impactante testimonio aunque pidió que se preservara su identidad por temor a represalias tras ser amenazada. "Trabajé en la casa de Nordelta, donde vivían Piccirillo y Jésica. Yo estaba en la casa viernes, sábados y domingos", comenzó.
"Vi dinero en mochilas y vestidores, fajos cerrados. Una mochila llena de dólares", aseguró y recordó un tenso momento que vivió con Elías Piccirillo."Un día subo a limpiar el cuarto, el señor sube atrás de mí y dice: '¿dónde está la mochila?'. Le digo: 'ahí está'. Y me responde: '¿la abriste?'. 'No, estoy acá con la ropa', le dije. En ese momento, agarra la mochila y la lleva al vestidor".
Además la ex empleada explicó cómo se llevaban Jesica Cirio y Elías en los últimos meses juntos. "A veces discutían mucho. El último tiempo discutían mucho. Ella no quería que él se metiera con las amistades de ella", contó.
El escandaloso video de Jesica Cirio
La grabación es del año 2023 y el escenario correspondería a una habitación de la casa que Jesica Cirio compartió con Martín Insaurrale en el barrio privado Fincas de San Vicente.
En el video se puede ver a Jesica recorriendo un pasillo con vestidor y mostrando cajones con bolsas transparentes repletas de dinero.
Las críticas y cuestionamientos sobre la procedencia y origen de los dóalres no tardaron en llegar por lo que Jesica habló asegurando que ha sido amenazada y que partes del video habrían sido editadas.
El descargo de Jesica Cirio tras sus videos
"Se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó la modelo en su comunicado.
“Las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, siguió.
“Trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”, afirmó sobre el origen de su patrimonio.