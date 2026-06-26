La ex cocinera de Jesica Cirio rompió el silencio: "Vi mochilas llenas de..."

Además la ex empleada explicó cómo se llevaban Jesica Cirio y Elías en los últimos meses juntos. "A veces discutían mucho. El último tiempo discutían mucho. Ella no quería que él se metiera con las amistades de ella", contó.

El escandaloso video de Jesica Cirio

La grabación es del año 2023 y el escenario correspondería a una habitación de la casa que Jesica Cirio compartió con Martín Insaurrale en el barrio privado Fincas de San Vicente.

En el video se puede ver a Jesica recorriendo un pasillo con vestidor y mostrando cajones con bolsas transparentes repletas de dinero.

Las críticas y cuestionamientos sobre la procedencia y origen de los dóalres no tardaron en llegar por lo que Jesica habló asegurando que ha sido amenazada y que partes del video habrían sido editadas.

El descargo de Jesica Cirio tras sus videos

"Se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó la modelo en su comunicado.

“Las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, siguió.

“Trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”, afirmó sobre el origen de su patrimonio.