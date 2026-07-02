¡Escándalo! ¿Marley cambió a Florencia Peña por Momi Giardina?

Sorpresiva salida de Ian Lucas de Por el Mundo Mundial.

Mientras tanto, aseguran que Florencia Peña estaría muy angustiada por el silencio y falta de apoyo público por parte de Marley luego de sus erróneos dichos sobre la muerte de Jorge Messi.

El contundente mensaje de Marley a Nico Occhiato tras la salida de Florencia Peña

Marley rompió el silencio y habló de su futuro en el canal de streaming.

Tras la escandalosa desvinculación de Florencia Peña luego de anunciar erroneamente la muerte de Jorge Messi, llamó la atención el silencio de Marley ante la situación de su compañera de programa.

Ahora, Ángel de Brito se comunicó con el conductor quien reveló qué pasará con "El show del verano" en Luzu. "Sin Flor no hay show del verano. La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", dijo Marley a través de un mensaje.

"Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto", agregó luego al ser consultado por el supuesto distanciamiento que estaría teniendo con la actriz.

Preocupación por la salud de Florencia Peña

Aseguran que Florencia Peña está atravesando uno de los peores momentos de su vida.

A pesar del mensaje que recibió por parte de Celia Messi disculpándola, Florencia Peña está muy triste y no está recibiendo llamadas según reveló Paula Varela en Intrusos.

“Está muy mal, más allá de una angustia pasajera o una tristeza del momento, está mal de verdad”, arrancó tras comunicarse con el círculo íntimo de la actriz. “Me dijeron ‘si no quieren a Florencia internada, paren un poco la pelota’”, siguió sobre la preocupación que tienen sus seres queridos.

Florencia Peña deprimida e incomunicada.

Además, en las últimas horas se confirmó que Florencia Peña habría decidido no iniciar acciones legales contra Nicolás Occhiato y Luzu TV y buscaría llegar a un acuerdo con el empresario.