El dirigente sindical y ex diputado nacional Facundo Moyano fue demorado este martes en el barrio porteño de Belgrano, tras un confuso y violento altercado registrado en la vía pública. El hecho movilizó a efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a personal sanitario durante la madrugada. Investigan posible violencia de género.
Demoraron a Facundo Moyano tras un posible episodio de violencia de género
El ex diputado Facundo Moyano fue interceptado por la Policía tras un altercado con una joven en la vía pública. Intervinieron el SAME y la Justicia porteña
De acuerdo con las primeras informaciones policiales consignadas por La Nación, el incidente comenzó minutos después de las 5 en un inmueble ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400. La alerta al sistema de emergencias se activó luego de que vecinos y el encargado del edificio reportaran gritos, disturbios y la presencia de una mujer alterada en la vía pública.
Agentes de la Comisaría Vecinal 13ª acudieron de inmediato al lugar y constataron que una joven de 23 años, identificada como Candela, había salido a la calle en estado de extrema conmoción. La fuerza policial desplegó un patrullaje preventivo en las arterias linderas para resguardar la seguridad física de los involucrados.
Pocos minutos después, los efectivos lograron interceptar a Facundo Moyano y a la joven en la intersección de las calles Virrey Vértiz y Sucre. Según precisó el diario Clarín, la intervención de los uniformados evitó que la discusión continuara en la vía pública, en medio de un operativo que requirió la presencia de múltiples patrulleros porteños.
El procedimiento policial que involucró a Facundo Moyano en Belgrano
En el lugar de los hechos se hizo presente una unidad del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para brindar asistencia médica de urgencia. Los profesionales sanitarios asistieron a la mujer y evaluaron las condiciones generales del referente sindical, constatando que no presentaban lesiones visibles que requirieran una internación hospitalaria inmediata.
Tal como informó Radio Mitre, desde las fuerzas de seguridad señalaron que ambos protagonistas se encontraban bajo los presuntos efectos de sustancias ilícitas. Esta situación derivó en que el personal policial procediera a la requisa correspondiente en el perímetro resguardado por las autoridades de la Ciudad Autónoma. La Justicia dispuso iniciar las actuaciones tendientes a determinar el origen de los elementos y las circunstancias de la pelea.
Las hipótesis de los investigadores sobre la conducta de Facundo Moyano
Las autoridades judiciales analizan detenidamente las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio de Belgrano para reconstruir la secuencia cronológica previa al llamado al 911. El objetivo principal de los investigadores consiste en verificar si existieron agresiones físicas o violencia verbal antes de que la joven saliera a la calle.
Facundo Moyano, hijo del líder sindical Hugo Moyano, se desempeña como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA).Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2021.
En pocas palabras
- Facundo Moyano demorado: el ex diputado fue interceptado por la Policía tras un altercado.
- Violencia de género: se investiga un posible episodio de violencia de género con una joven de 23 años.
- Intervención judicial: la Justicia porteña analiza cámaras de seguridad para reconstruir el hecho.