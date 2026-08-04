Demoraron a Facundo Moyano tras un posible episodio de violencia de género

Pocos minutos después, los efectivos lograron interceptar a Facundo Moyano y a la joven en la intersección de las calles Virrey Vértiz y Sucre. Según precisó el diario Clarín, la intervención de los uniformados evitó que la discusión continuara en la vía pública, en medio de un operativo que requirió la presencia de múltiples patrulleros porteños.

El procedimiento policial que involucró a Facundo Moyano en Belgrano

En el lugar de los hechos se hizo presente una unidad del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para brindar asistencia médica de urgencia. Los profesionales sanitarios asistieron a la mujer y evaluaron las condiciones generales del referente sindical, constatando que no presentaban lesiones visibles que requirieran una internación hospitalaria inmediata.

Tal como informó Radio Mitre, desde las fuerzas de seguridad señalaron que ambos protagonistas se encontraban bajo los presuntos efectos de sustancias ilícitas. Esta situación derivó en que el personal policial procediera a la requisa correspondiente en el perímetro resguardado por las autoridades de la Ciudad Autónoma. La Justicia dispuso iniciar las actuaciones tendientes a determinar el origen de los elementos y las circunstancias de la pelea.

Las hipótesis de los investigadores sobre la conducta de Facundo Moyano

Las autoridades judiciales analizan detenidamente las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio de Belgrano para reconstruir la secuencia cronológica previa al llamado al 911. El objetivo principal de los investigadores consiste en verificar si existieron agresiones físicas o violencia verbal antes de que la joven saliera a la calle.

Facundo Moyano, hijo del líder sindical Hugo Moyano, se desempeña como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA).Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2021.