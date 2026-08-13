Urgencia y emergencia hospitalaria: qué diferencias tienen

Cuáles son las diferencias entre urgencias y emergencias en un hospital

La diferencia entre ambos conceptos tiene que ver con la prioridad de atención y la actuación inmediata. Es una diferencia determinante para saber cómo actuar, a quién llamar y qué medidas aplicar mientras se espera la ayuda.

Se puede pensar en estas dos situaciones cuando vamos a la guardia de un hospital o cuando sucede algo y tenemos que llamar a la ambulancia para que venga.

Urgencia y emergencia son cosas diferentes.

Una urgencia es una situación médica rápida, pero no inmediata. El paciente presenta alguna afección o problema de salud que se tiene que tratar en un plazo razonable porque podría evolucionar a una condición grave, pero la vida no corre peligro inmediato.

El objetivo principal de la urgencia es evitar que la situación evolucione y se transforme en una emergencia.

Las emergencias, a diferencia de las urgencias, son situaciones médicas en las que existe un riesgo vital inmediato. Este tipo de problemas requieren atención médica inmediata para evitar la muerte o daños graves. Cada segundo cuenta y hace la diferencia.

Ejemplos de emergencias y urgencias

Considerando sus diferencias de actuación, peligro y prioridad, se puede ejemplificar cada una para comprender mejor.

Ejemplos de urgencias son la fiebre alta, una crisis asmática leve que responde a medicación, fracturas cerradas sin sangrado, cortes superficiales y reacciones alérgicas leves.

Las diferencias entre ambas son muy importantes.

Una emergencia es un paro cardiorrespiratorio, un infarto agudo, una hemorragia abundante, un atragantamiento severo, alergias graves o un traumatismo craneoencefálico.