Cuando acudimos a un centro de salud o guardia por alguna afección y malestar, generalmente lo hacemos sin pensar antes si se trata de una urgencia o de una emergencia. La diferencia de palabras parece no tener diferencia de significado, pero son dos cosas totalmente diferentes e importantes para saber cómo nos van a atender y en base a qué prioridades.
Urgencia y emergencia hospitalaria: qué diferencias tienen
Distinguir entre una urgencia y una emergencia hospitalaria es clave para recibir la atención adecuada y oportuna en cada situación médica
Las emergencias hospitalarias no son lo mismo que las urgencias. Para salvar vidas, evitar que el hospital se sature y recibir la información correspondiente, es importante saber la diferencia.
Generalmente, los centros de salud, salas y hospitales utilizan un sistema de orden por gravedad que no siempre se rige por el orden de llegada. Es un detalle interesante porque a veces, si atienden antes que vos al paciente que llegó después, puede ser justamente por la gravedad de su diagnóstico.
Cuáles son las diferencias entre urgencias y emergencias en un hospital
La diferencia entre ambos conceptos tiene que ver con la prioridad de atención y la actuación inmediata. Es una diferencia determinante para saber cómo actuar, a quién llamar y qué medidas aplicar mientras se espera la ayuda.
Se puede pensar en estas dos situaciones cuando vamos a la guardia de un hospital o cuando sucede algo y tenemos que llamar a la ambulancia para que venga.
Una urgencia es una situación médica rápida, pero no inmediata. El paciente presenta alguna afección o problema de salud que se tiene que tratar en un plazo razonable porque podría evolucionar a una condición grave, pero la vida no corre peligro inmediato.
El objetivo principal de la urgencia es evitar que la situación evolucione y se transforme en una emergencia.
Las emergencias, a diferencia de las urgencias, son situaciones médicas en las que existe un riesgo vital inmediato. Este tipo de problemas requieren atención médica inmediata para evitar la muerte o daños graves. Cada segundo cuenta y hace la diferencia.
Ejemplos de emergencias y urgencias
Considerando sus diferencias de actuación, peligro y prioridad, se puede ejemplificar cada una para comprender mejor.
Ejemplos de urgencias son la fiebre alta, una crisis asmática leve que responde a medicación, fracturas cerradas sin sangrado, cortes superficiales y reacciones alérgicas leves.
Una emergencia es un paro cardiorrespiratorio, un infarto agudo, una hemorragia abundante, un atragantamiento severo, alergias graves o un traumatismo craneoencefálico.
En pocas palabras
- Urgencia vs Emergencia: Comprender la diferencia entre urgencia y emergencia hospitalaria es fundamental para recibir la atención médica adecuada y oportuna.
- Definición de Urgencia: Una urgencia médica requiere atención en un plazo razonable, no hay peligro vital inmediato, pero puede evolucionar a una condición grave.
- Definición de Emergencia: Las emergencias implican un riesgo vital inmediato y exigen atención médica instantánea para evitar la muerte o secuelas graves.