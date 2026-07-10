El aviso importante de ANSES para todos los trabajadores

Las personas que se quedaron sin trabajo en relación de dependencia y tramitaron el subsidio estatal ya tienen el calendario confirmado para este mes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de pagos de la Prestación por Desempleo correspondiente a julio de 2026, el cual se activará durante la última semana del mes.
Este beneficio económico de ANSES, además de brindar un sostén mensual temporal, incluye la cobertura de la obra social y el pago de las asignaciones familiares (SUAF) asociadas, siempre que correspondan al grupo familiar del titular. Las fechas de acreditación se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y agrupan dos números por jornada bancaria.
Calendario de pagos para el Fondo de Desempleo en julio de 2026
Los fondos se depositarán directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios en las siguientes fechas:
- Documentos terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
- Documentos terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
- Documentos terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio
- Documentos terminados en 6 y 7: martes 28 de julio
- Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio
Quiénes pueden pedir la prestación y qué pasa con los montos
El trámite está habilitado para todos aquellos trabajadores aportantes que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por quiebra de la empresa. El sistema divide a los beneficiarios en dos grandes regímenes laborales:
- Ley de Contrato de Trabajo (Régimen General): el tiempo de cobro (que va de 2 a 12 meses) y el monto final se calculan en base a los meses trabajados con aportes en los últimos tres años anteriores al desempleo.
- Régimen de la Construcción (Ley 22.250): los plazos y condiciones se adaptan a la modalidad de este sector, tomando en cuenta las particularidades del fondo de cese laboral.
Un dato muy importante para tener en cuenta en julio de 2026 es el plazo para realizar la solicitud. El trabajador cuenta con un máximo de 90 días hábiles desde la fecha del despido para iniciar el trámite en ANSES. Si el pedido se realiza fuera de ese período, el organismo previsional descontará un día de cobro por cada jornada de retraso.
Cómo mantener el beneficio activo y evitar la suspensión
El cobro de la prestación no es definitivo y puede interrumpirse de manera inmediata si cambian las condiciones laborales del titular. Para evitar multas o tener que devolver dinero, se deben cumplir las siguientes obligaciones:
- Si se consigue un nuevo empleo en blanco: el beneficiario tiene la obligación de solicitar la suspensión del pago dentro de los 5 días hábiles de haber comenzado a trabajar. El trámite se realiza de forma digital a través de la web del organismo.
- Presentación de documentación: las autoridades pueden requerir la validación de la búsqueda activa de empleo o la asistencia a capacitaciones laborales obligatorias en coordinación con la Secretaría de Trabajo.