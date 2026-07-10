El aviso importante de ANSES para todos los trabajadores

Documentos terminados en 0 y 1 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio Documentos terminados en 2 y 3 : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio Documentos terminados en 4 y 5 : lunes 27 de julio

: lunes 27 de julio Documentos terminados en 6 y 7 : martes 28 de julio

: martes 28 de julio Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

Quiénes pueden pedir la prestación y qué pasa con los montos

El trámite está habilitado para todos aquellos trabajadores aportantes que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por quiebra de la empresa. El sistema divide a los beneficiarios en dos grandes regímenes laborales:

Ley de Contrato de Trabajo (Régimen General): el tiempo de cobro (que va de 2 a 12 meses) y el monto final se calculan en base a los meses trabajados con aportes en los últimos tres años anteriores al desempleo.

el tiempo de cobro (que va de 2 a 12 meses) y el monto final se calculan en base a los meses trabajados con aportes en los últimos tres años anteriores al desempleo. Régimen de la Construcción (Ley 22.250): los plazos y condiciones se adaptan a la modalidad de este sector, tomando en cuenta las particularidades del fondo de cese laboral.

Un dato muy importante para tener en cuenta en julio de 2026 es el plazo para realizar la solicitud. El trabajador cuenta con un máximo de 90 días hábiles desde la fecha del despido para iniciar el trámite en ANSES. Si el pedido se realiza fuera de ese período, el organismo previsional descontará un día de cobro por cada jornada de retraso.

Cómo mantener el beneficio activo y evitar la suspensión

El cobro de la prestación no es definitivo y puede interrumpirse de manera inmediata si cambian las condiciones laborales del titular. Para evitar multas o tener que devolver dinero, se deben cumplir las siguientes obligaciones: