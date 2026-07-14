Cuándo se cobran las asignaciones familiares de ANSES en julio

Las asignaciones familiares recibieron un aumento del 2,15% en julio.

Calendario de pagos de SUAF para julio de 2026

La distribución de los fondos correspondientes al séptimo mes del año se reparte entre la segunda y la tercera semana de julio, quedando los días de cobro de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0 y 1 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio Documentos terminados en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio Documentos terminados en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio Documentos terminados en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio Documentos terminados en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio Documentos terminados en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio Documentos terminados en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio Documentos terminados en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio Documentos terminados en 9: miércoles 22 de julio

Por su parte, ANSES aclaró que aquellos titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad que reciben asignaciones familiares cobran la prestación de manera unificada en una sola jornada, que se concretó el pasado miércoles 8 de julio, sin importar el último número de su documento.

ANSES confirmó las fechas de pago de las asignaciones familiares en julio.

Cuánto se cobra por hijo en blanco en julio de 2026

El valor neto de la asignación de ANSES varía según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que contempla la suma de los salarios brutos de todos los miembros del hogar. Tras la aplicación del incremento por movilidad, las escalas oficiales vigentes para este mes se dividen en cuatro grandes rangos:

Rango 1 (ingresos familiares de hasta $1.122.074): perciben un pago de $74.032,19 por cada hijo menor a cargo.

perciben un pago de por cada hijo menor a cargo. Rango 2 (ingresos familiares entre $1.122.074,01 y $1.645.630): el beneficio es de $49.939,09 por hijo.

el beneficio es de por hijo. Rango 3 (ingresos familiares entre $1.645.630,01 y $1.899.934): se liquida una suma de $30.205,76 por menor.

se liquida una suma de por menor. Rango 4 (ingresos familiares entre $1.899.934,01 y $5.941.936): corresponde el escalón mínimo de $15.585,03 por cada hijo registrado.

En el caso de los hijos con discapacidad, no existe un tope máximo de ingresos para ingresar al padrón, pero el haber se reduce si el sueldo familiar es elevado. Las familias con ingresos de hasta $1.122.074 cobran $241.040,29, mientras que el tramo intermedio recibe $170.521,04 y el escalón superior cobra $107.620,13.

El tope individual que puede dejarte afuera de la asignación

Existe una condición clave dentro del esquema de SUAF que suele generar dudas y reclamos de último momento en las oficinas de atención al público: el tope individual.

Incluso si el ingreso conjunto del hogar no supera el límite de los $5.941.936, si uno de los dos padres gana de forma individual más de $2.970.968 brutos, todo el grupo familiar queda automáticamente excluido del cobro, aclararon desde ANSES. La normativa busca priorizar la entrega de subsidios estatales a los hogares con menores niveles de recursos económicos integrados en el mercado de trabajo.