Cuándo se cobran las asignaciones familiares de ANSES en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de acreditaciones para los trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios que cobran las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares ( SUAF).
Con el aumento confirmado del 2,15% en los haberes de julio de 2026, que acompaña la variación de la inflación registrada por el INDEC, ANSES comenzó a liberar los fondos de manera escalonada en las cuentas bancarias de los titulares.
Esta prestación del organismo social se está depositando desde el 8 de julio y su cobro depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Calendario de pagos de SUAF para julio de 2026
La distribución de los fondos correspondientes al séptimo mes del año se reparte entre la segunda y la tercera semana de julio, quedando los días de cobro de la siguiente manera:
- Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio
- Documentos terminados en 2: lunes 13 de julio
- Documentos terminados en 3: martes 14 de julio
- Documentos terminados en 4: miércoles 15 de julio
- Documentos terminados en 5: jueves 16 de julio
- Documentos terminados en 6: viernes 17 de julio
- Documentos terminados en 7: lunes 20 de julio
- Documentos terminados en 8: martes 21 de julio
- Documentos terminados en 9: miércoles 22 de julio
Por su parte, ANSES aclaró que aquellos titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad que reciben asignaciones familiares cobran la prestación de manera unificada en una sola jornada, que se concretó el pasado miércoles 8 de julio, sin importar el último número de su documento.
Cuánto se cobra por hijo en blanco en julio de 2026
El valor neto de la asignación de ANSES varía según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que contempla la suma de los salarios brutos de todos los miembros del hogar. Tras la aplicación del incremento por movilidad, las escalas oficiales vigentes para este mes se dividen en cuatro grandes rangos:
- Rango 1 (ingresos familiares de hasta $1.122.074): perciben un pago de $74.032,19 por cada hijo menor a cargo.
- Rango 2 (ingresos familiares entre $1.122.074,01 y $1.645.630): el beneficio es de $49.939,09 por hijo.
- Rango 3 (ingresos familiares entre $1.645.630,01 y $1.899.934): se liquida una suma de $30.205,76 por menor.
- Rango 4 (ingresos familiares entre $1.899.934,01 y $5.941.936): corresponde el escalón mínimo de $15.585,03 por cada hijo registrado.
En el caso de los hijos con discapacidad, no existe un tope máximo de ingresos para ingresar al padrón, pero el haber se reduce si el sueldo familiar es elevado. Las familias con ingresos de hasta $1.122.074 cobran $241.040,29, mientras que el tramo intermedio recibe $170.521,04 y el escalón superior cobra $107.620,13.
El tope individual que puede dejarte afuera de la asignación
Existe una condición clave dentro del esquema de SUAF que suele generar dudas y reclamos de último momento en las oficinas de atención al público: el tope individual.
Incluso si el ingreso conjunto del hogar no supera el límite de los $5.941.936, si uno de los dos padres gana de forma individual más de $2.970.968 brutos, todo el grupo familiar queda automáticamente excluido del cobro, aclararon desde ANSES. La normativa busca priorizar la entrega de subsidios estatales a los hogares con menores niveles de recursos económicos integrados en el mercado de trabajo.