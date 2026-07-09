La construcción creció por segunda vez en lo que va del año según el INDEC

Incluso el repunte también lo refrenda la cantidad de permisos de construcción otorgados en todo el país:. en total, ya superaron 1,4 millón de m2 autorizados, un 16,6% más que en 2025. Un ítem que coloca a Luján, en Mendoza, entre los 10 distritos con más número de habilitaciones a proyectos de desarrollo inmobiliario.

Qué pasó con la venta de insumos de construcción

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en mayo de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas interanuales marcadas pero también caídas.

El mayor aumento se registró, con 23,6%, en pinturas para construcción. Le siguieron otros insumos (grifería, tubos de acero, vidrio) con 18,3%, y mosaicos (11,1%), por encima del hormigón elaborado (10,1%) y hierro (9,6%).

Mientras tanto, se observan bajas de 19,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,2% en asfalto; 8,0% en ladrillos huecos; 7,8% en placas de yeso; 7,4% en yeso; 6,8% en cales; 3,2% en artículos sanitarios de cerámica; y 1,3% en cemento portland.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los cinco primeros meses de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 22,6% en el lote que integran grifería, tubos y vidrios. Lo secunda el rubro pinturas (15%) y bastante más atrás sanitarios y hierros (6,2%), y hormigón (5,1%).

Mientras tanto, se observan bajas de 11,7% en yeso; y 10,8% en pisos y revestimientos cerámicos. En menor proporción también cayó la venta de mosaicos graníticos y calcáreos, un 7,3%, de ladrillos huecos (-5,7%) y cemento portland (-2,9%).