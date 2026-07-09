La construcción se recuperó de una caída y volvió a repuntar en mayo, con un crecimiento tanto intermensual como comparado con el mismo mes del año pasado. Así lo indica el último Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del INDEC, que le asigna una variación de 4,1% en relación a mayo de 2025, y 6,3% comparado con abril.
La construcción creció por segunda vez en lo que va del año según el INDEC
El crecimiento fue de 4,1% interanual. INDEC también confirmó también un repunte de la construcción respecto del mes anterior. Qué pasó con la venta de insumos
En realidad, estadísticamente la actividad dibuja un serrucho en este 2026. Es que el repunte de mayo es el segundo en lo que va del año, que había arrancado casi estable antes de caer en febrero (-1,5%), una suba fuerte en marzo (12,7%) y volver a caer en abril, esta vez 2,8%.
Lo cierto es que en mayo el indicador de la construcción también refleja una mejora con otros parámetros. Por caso, una variación positiva de 6,3% (en la serie desestacionalizada) respecto al mes anterior. Y un acumulado con saldo a favor en lo que va del año: durante los primeros 5 meses del año escaló 2,5% respecto a igual período de 2025.
Incluso el repunte también lo refrenda la cantidad de permisos de construcción otorgados en todo el país:. en total, ya superaron 1,4 millón de m2 autorizados, un 16,6% más que en 2025. Un ítem que coloca a Luján, en Mendoza, entre los 10 distritos con más número de habilitaciones a proyectos de desarrollo inmobiliario.
Qué pasó con la venta de insumos de construcción
Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en mayo de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas interanuales marcadas pero también caídas.
El mayor aumento se registró, con 23,6%, en pinturas para construcción. Le siguieron otros insumos (grifería, tubos de acero, vidrio) con 18,3%, y mosaicos (11,1%), por encima del hormigón elaborado (10,1%) y hierro (9,6%).
Mientras tanto, se observan bajas de 19,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,2% en asfalto; 8,0% en ladrillos huecos; 7,8% en placas de yeso; 7,4% en yeso; 6,8% en cales; 3,2% en artículos sanitarios de cerámica; y 1,3% en cemento portland.
Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los cinco primeros meses de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 22,6% en el lote que integran grifería, tubos y vidrios. Lo secunda el rubro pinturas (15%) y bastante más atrás sanitarios y hierros (6,2%), y hormigón (5,1%).
Mientras tanto, se observan bajas de 11,7% en yeso; y 10,8% en pisos y revestimientos cerámicos. En menor proporción también cayó la venta de mosaicos graníticos y calcáreos, un 7,3%, de ladrillos huecos (-5,7%) y cemento portland (-2,9%).