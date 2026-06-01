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El dólar estrenó junio $15 arriba y tocó su máximo desde febrero

En el Banco Nación el dólar oficial cerró a $1.445. Por su parte, el dólar blue terminó en $1.435. El dólar mayorista, con el mayor salto desde marzo

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Junio debutó con subas de todos los tipos de dólar.

Junio debutó con subas de todos los tipos de dólar.

En una rueda de subas generalizadas de todos los tipos de cambio, este lunes 1 de junio el dólar oficial sumó $15 antes de cerrar a $1.445 en el Banco Nación. Por su parte, aunque subió menos ($5) el dólar blue tocó los $1.435.

Entre los bancos varios estuvieron en sintonía con el Nación, como el Hipotecario, ICBC y BBVA. Y otros por debajo, como el Superviell ($1.439 en promedio), luego de haber cerrado mayo en paridad con el dólar blue.

Entre los paralelos financieros tampoco hubo excepciones. El dólar MEP (o Bolsa) promedió $1.440,39 para la venta. Esto representó una suba diaria de entre 0,5% y 1% (aproximadamente 8 pesos más respecto de la jornada previa).

Pero el dólar CCL (Contado con Liquidación) resultó el más caro luego del dólar tarjeta: finalizó en $1.492,60 (con picos de $1.498 según el tipo de bono utilizado). Registró un avance diario de 0,6% (un incremento neto de $9).

Por su parte, el dólar Tarjeta acompañó proporcionalmente el salto del billete formal y cerró la jornada a $1.859, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias. El aumento fue de 1,04% (unos $19).

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Pese a otra suba del d&oacute;lar mayorista, el Banco Central volvi&oacute; a comprar y engrosa sus reservas

Pese a otra suba del dólar mayorista, el Banco Central volvió a comprar y engrosa sus reservas

Qué pasó con el dólar mayorista y el Banco Central

En el segmento mayorista, regulado por el Banco Central, el dólar experimentó un salto de $18. Así, la cotización de esta variable clave para el comercio exterior cerró en $1.426 por unidad.

Fue el mayor incremento del dólar mayorista de los últimos dos meses. De todos modos, el segmento de contado totalizó operaciones por U$S523,7 millones.

Aún así, el Banco Central continuó su racha compradora y absorbió un importante saldo positivo de divisas. La entidad sumó U$S140 millones a sus reservas totales tras su intervención en la rueda.

El organismo monetario consolidó un saldo acumulado que lo dejó cerca de alcanzar su meta anual: acumular reservas por U$S10.000 millones.

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