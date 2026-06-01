El dólar estrenó junio $15 arriba y tocó su máximo desde febrero

En una rueda de subas generalizadas de todos los tipos de cambio, este lunes 1 de junio el dólar oficial sumó $15 antes de cerrar a $1.445 en el Banco Nación. Por su parte, aunque subió menos ($5) el dólar blue tocó los $1.435.
Entre los bancos varios estuvieron en sintonía con el Nación, como el Hipotecario, ICBC y BBVA. Y otros por debajo, como el Superviell ($1.439 en promedio), luego de haber cerrado mayo en paridad con el dólar blue.
Entre los paralelos financieros tampoco hubo excepciones. El dólar MEP (o Bolsa) promedió $1.440,39 para la venta. Esto representó una suba diaria de entre 0,5% y 1% (aproximadamente 8 pesos más respecto de la jornada previa).
Pero el dólar CCL (Contado con Liquidación) resultó el más caro luego del dólar tarjeta: finalizó en $1.492,60 (con picos de $1.498 según el tipo de bono utilizado). Registró un avance diario de 0,6% (un incremento neto de $9).
Por su parte, el dólar Tarjeta acompañó proporcionalmente el salto del billete formal y cerró la jornada a $1.859, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias. El aumento fue de 1,04% (unos $19).
Qué pasó con el dólar mayorista y el Banco Central
En el segmento mayorista, regulado por el Banco Central, el dólar experimentó un salto de $18. Así, la cotización de esta variable clave para el comercio exterior cerró en $1.426 por unidad.
Fue el mayor incremento del dólar mayorista de los últimos dos meses. De todos modos, el segmento de contado totalizó operaciones por U$S523,7 millones.
Aún así, el Banco Central continuó su racha compradora y absorbió un importante saldo positivo de divisas. La entidad sumó U$S140 millones a sus reservas totales tras su intervención en la rueda.
El organismo monetario consolidó un saldo acumulado que lo dejó cerca de alcanzar su meta anual: acumular reservas por U$S10.000 millones.