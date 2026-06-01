El dólar estrenó junio $15 arriba y tocó su máximo desde febrero

Pero el dólar CCL (Contado con Liquidación) resultó el más caro luego del dólar tarjeta: finalizó en $1.492,60 (con picos de $1.498 según el tipo de bono utilizado). Registró un avance diario de 0,6% (un incremento neto de $9).

Por su parte, el dólar Tarjeta acompañó proporcionalmente el salto del billete formal y cerró la jornada a $1.859, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias. El aumento fue de 1,04% (unos $19).

banco central, plazo fijo (4).jpg Pese a otra suba del dólar mayorista, el Banco Central volvió a comprar y engrosa sus reservas

Qué pasó con el dólar mayorista y el Banco Central

En el segmento mayorista, regulado por el Banco Central, el dólar experimentó un salto de $18. Así, la cotización de esta variable clave para el comercio exterior cerró en $1.426 por unidad.

Fue el mayor incremento del dólar mayorista de los últimos dos meses. De todos modos, el segmento de contado totalizó operaciones por U$S523,7 millones.

Aún así, el Banco Central continuó su racha compradora y absorbió un importante saldo positivo de divisas. La entidad sumó U$S140 millones a sus reservas totales tras su intervención en la rueda.

El organismo monetario consolidó un saldo acumulado que lo dejó cerca de alcanzar su meta anual: acumular reservas por U$S10.000 millones.